ООН відправить у Нагірний Карабах місію для розмінування території
Служба ООН з розмінування планує розмісити у Нагірному Карабасі спеціальну місію. Для цього на початку грудня організація проведе оцінку необхідної допомоги у невизнаній республіці.
Рішення про відправлення місії прийняли у зв'язку із запитом сторін угоди щодо припинення вогню. Про це, за даними одного з російських видань, заявив офіційний представник департаменту миротворчих операцій ООН, інформує 24 канал.
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Служба ООН з питань протимінної діяльності, інші підрозділи та групи на місцях працюють над екстреним розгортанням у контексті надання допомоги ООН, про яку сторони просили,
– сказав представник організації.
Замінування територій Нагірного Карабаху
Раніше глава Національного агентства з розмінування Азербайджану Газанфар Ахмедов розповів, що на повне розмінування територій Нагірного Карабаху, які перейшли під контроль Баку, піде понад 10 років.
Ситуація у Нагірному Карабасі: головне
- 27 вересня у Нагірному Карабасі поновилися бойові дії між Вірменією та Азербайджаном.
- Держави кілька разів домовлялися про припинення вогню, але одразу ж його порушували.
- 10 листопада Вірменії та Азербайджану таки вдалося підписати угоду про перемир'я.
- Згідно з нею, держави залишаються на своїх позиціях. Однак Єреван віддає частину території Нагірного Карабаху Баку.
- Крім того, у невизнаній республіці впродовж 5 років перебуватимуть російські миротворці.
- Зауважимо, у Вірменії таку угоду сприйняли як капітуляцію. На вулицях міст спалахнули масові протести.
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