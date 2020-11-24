Служба ООН з розмінування планує розмісити у Нагірному Карабасі спеціальну місію. Для цього на початку грудня організація проведе оцінку необхідної допомоги у невизнаній республіці.

Рішення про відправлення місії прийняли у зв'язку із запитом сторін угоди щодо припинення вогню. Про це, за даними одного з російських видань, заявив офіційний представник департаменту миротворчих операцій ООН, інформує 24 канал.

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Служба ООН з питань протимінної діяльності, інші підрозділи та групи на місцях працюють над екстреним розгортанням у контексті надання допомоги ООН, про яку сторони просили,

– сказав представник організації.

Замінування територій Нагірного Карабаху

Раніше глава Національного агентства з розмінування Азербайджану Газанфар Ахмедов розповів, що на повне розмінування територій Нагірного Карабаху, які перейшли під контроль Баку, піде понад 10 років.

Зверніть увагу! 23 листопада у районі Мадагіза, що у Нагірному Карабасі, підірвалася пошукова група. Унаслідок вибуху загинув азербайджанський військовий. Крім того, російський миротворець і співробітники місцевого так званого міністерства надзвичайних ситуацій отримали поранення.

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