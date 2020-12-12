Ситуація драматична, – ООН закликала світових лідерів оголосити надзвичайний кліматичний стан
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш назвав кліматичну ситуацію у світі драматичною. Він закликав країни вжити рішучих заходів.
Таку думку він висловив у суботу, 12 грудня, під час промови на віртуальній конференції з нагоди п'ятиріччя Паризької кліматичної угоди. Про це повідомили на сайті DW.
Варто прочитати Антиекологічні звички: 5 поширених помилок, які допускає кожен
Надзвичайний кліматичний стан
За словами генсека ООН, тих зобов'язань, які на себе взяли країни, недостатньо для того, щоб обмежити підвищення температури на планеті.
Чи може хто-небудь ще заперечувати, що ми зіткнулися з драматичною надзвичайною ситуацією? Саме тому сьогодні я закликаю всіх лідерів у всьому світі оголосити надзвичайний кліматичний стан у своїх країнах,
– зазначив Гуттереш.
Він зауважив, що цей стан має тривати, поки країни не досягнуть вуглецевої нейтральності, тобто коли викиди вуглекислого газу компенсуються шляхом вуглецево-негативних проєктів.
Запобігання катастрофічних наслідків
На думку Гуттереша, заходи з відновлення економіки, запроваджені після пандемії COVID-19, дають можливість прискорити перехід до низьковуглецевого майбутнього. Але для запобігання катастрофічним наслідкам необхідно зробити набагато більше.
Участь США у Паризькій кліматичній угоді: коротко
- Сполучені Штати Америки 4 листопада 2020 року офіційно припинили участь у Паризькій кліматичній угоді.
- Президент Дональд Трамп назвав угоду шкідливою для американської економіки та анонсував вихід з неї ще у 2017 році.
- Наразі США є другою країною світу за обсягами викидів в атмосферу газів.
- Обраний президентом США Джо Байден пообіцяв скасувати рішення Трампа про вихід з Паризької угоди вже в січні 2021 року.
Поділитися новиною