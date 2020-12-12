Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш назвав кліматичну ситуацію у світі драматичною. Він закликав країни вжити рішучих заходів.

Таку думку він висловив у суботу, 12 грудня, під час промови на віртуальній конференції з нагоди п'ятиріччя Паризької кліматичної угоди. Про це повідомили на сайті DW.

Варто прочитати Антиекологічні звички: 5 поширених помилок, які допускає кожен

Надзвичайний кліматичний стан

За словами генсека ООН, тих зобов'язань, які на себе взяли країни, недостатньо для того, щоб обмежити підвищення температури на планеті.

Чи може хто-небудь ще заперечувати, що ми зіткнулися з драматичною надзвичайною ситуацією? Саме тому сьогодні я закликаю всіх лідерів у всьому світі оголосити надзвичайний кліматичний стан у своїх країнах,

– зазначив Гуттереш.

Він зауважив, що цей стан має тривати, поки країни не досягнуть вуглецевої нейтральності, тобто коли викиди вуглекислого газу компенсуються шляхом вуглецево-негативних проєктів.

Запобігання катастрофічних наслідків

На думку Гуттереша, заходи з відновлення економіки, запроваджені після пандемії COVID-19, дають можливість прискорити перехід до низьковуглецевого майбутнього. Але для запобігання катастрофічним наслідкам необхідно зробити набагато більше.

Зазначимо! Паризьку кліматичну угоду ухвалили 12 грудня 2015 року на Конференції ООН з проблем клімату. Документ підписали представники 196 країн світу. Угода замінила Кіотський протокол, який зобов'язував скорочувати викиди парникових газів лише розвинуті країни. Термін його дії збігає 2020 року. Нові ж зобов'язання в межах Паризької угоди брали на себе всі держави незалежно від ступеня економічного розвитку.

Участь США у Паризькій кліматичній угоді: коротко