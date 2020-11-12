Офіс Президента обговорюватиме можливість поновлення посади спецпредставника Державного департаменту США з питань України. Однак це відбудеться вже після вступу на посаду нового президента США.

Таке призначення допомогло б США краще розуміти, що відбувається у межах нормандського формату. Про це розповів Ігор Жовква, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Читайте також Зеленський і Байден: чи знайдуть вони спільну мову?

Думаю, ми ставитимемо це питання перед новою Адміністрацією Білого дому. Це було б корисно та важливо, це той трек, який дозволяв би Сполученим Штатам Америки розуміти, що відбувається в межах нормандського формату, формально не беручи в ньому участі,

– наголосив Жовква.

Що ще сказав посадовець

13 листопада радники лідерів країн "нормандської четвірки" обговорять питання активізації роботи ТКГ. Зокрема, план дій, який представила Україна.

Президент Володимир Зеленський постійно спілкується з лідерами нормандського формату.

Україна повністю виконує домовленості, затверджені у межах ТКГ та нормандського формату. Однак для досягнення миру потрібен рух назустріч від іншої сторони.

Зверніть увагу! Посаду спецпредставника Державного департаменту США з питань України ліквідували у жовтні 2019 року. Раніше її обіймав Курт Волкер.