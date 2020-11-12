"Зеленський – більше, ніж відосики": в ОП хочуть створити президенту іменний відеоблог
В Офісі Президента хочуть створити іменний відеоблог Володимира Зеленського. У такий спосіб планують відновити комунікацію з українцями через відео.
Планують, аби президент працював над відеоблогом регулярно. Про таку ідею в інтерв'ю "Українській правді" розповів радник глави ОП Михайло Подоляк.
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Він пояснив, що іноді звичайних інтерв'ю, які Зеленський дає телеканалам, недостатньо. Саме тому варто "не завжди йти класичним шляхом, а вийти за рамки шаблонів". Подоляк запевнив, що президент готовий це зробити.
Він готовий йти не в відосики, я вважаю, що відосики – це мало. Він – більше, ніж відосики. Він президент країни,
– наголосив Подоляк.
Саме тому радник Єрмака хоче, аби запустили іменний відеоблог, який буде дуже жорстко структурований. "Чому? Я пояснюю. Тому що він готовий відкрито говорить на будь-які питання", – додав Подоляк.
► Як виглядатиме блог
За словами Подоляка, наразі розробляють концепцію відеоблогу.
"Я думаю, що це буде такий стаціонарний блог, хвилин на 10, не більше, де він буде брати 5 – 6 базових тем тижня і давати на них свою реакцію", – пояснив радник Єрмака.
Відео Зеленського: що відомо
- Президент України Володимир Зеленський ще з 2019 року, коли тривала передвиборча агітація, записував відео та у такий спосіб спілкувався і з виборцями, і з опонентами. Зокрема, великого галасу тоді набрало відеозвернення до 5-го президента Петра Порошенка. Зеленський у такий спосіб запросив опонента на дебати, які відбулись на НСК "Олімпійський".
- Пізніше Зеленський неодноразово у відеоформаті звертався до міжнародної спільноти.
- Також під час локдауну в Україні, який розпочався у березні, Зеленський періодично записував відеозвернення до українців щодо ситуації з COVID-19. Такі відео від президента з'являлись ледь не кожного тижня.
- Великого розголосу набрав запис Зеленського, на якому він назвав далекобійників-порушників "засранцями". Це відео президент надіслав у їх закриту вайбер-групу. Однак журналіст Сергій Грішин згодом опублікував його у соцмережі.
- Скандальним став відеозапис президента на вимогу луцького терориста Максима Кривоша. Той хотів, аби Зеленський сказав закликав українців переглянути фільм "Земляни". Після цього терорист обіцяв відпустити затриманих людей. Зеленський виконав вимогу, а пізніше видалив відео.
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