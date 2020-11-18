Верховна Рада має врахувати як інтереси держави, так і підприємців щодо обов’язковості використання касових апаратів ФОПами. Тому Володимир Зеленський та Офіс Президента вирішили частково взяти на себе модерацію цього питання.

Парламент повинен знайти рішення, яке врахує інтереси і держави, і всіх платників податків, і тих підприємців, які протестують. Про це радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив у коментарі Інтерфакс-Україна.

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Цей конфлікт затягнувся і переходить зі сфери економічного діалогу у сферу чистої спекулятивної політики,

– зазначив Подоляк.

За його словами, Зеленський, реагуючи на "дивну нездатність депутатів знайти оптимальне рішення протягом декількох місяців", вирішив частково взяти на себе модерацію цієї теми. Подоляк додав, що для цього президент хоче отримати аргументи всіх сторін та глибше вивчити проблематику.

"Саме тому сьогодні він екстрено вирішив провести відповідний селектор і отримати ґрунтовні коментарі від усіх зацікавлених сторін", – уточнив радник голови ОП. Він також розповів, що модерацією теми займається керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.