Президент Володимир Зеленський може залишитись на ще один термін. Раніше глава держави зазначив, що 1 президентського терміну замало.

Однак якщо Зеленський вирішить йти на другий термін, він про це повідомить. Про це заявив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю Олесі Бацман.

До речі Високопосадовці таємно зустрічаються з бізнесменами, попри обіцянку Зеленського: деталі

Так, на пресконференції він (Зеленський – 24 канал), дійсно, сказав, що одного терміну мало через об’єктивні причини, а не через те, що він вирішив йти на другий,

– додав представник ОП.

Тимошенко погодився, що одного терміну мало. Однак, за словами політика, на обговорення другого в Офісі Президента наразі немає часу.

Чи може Зеленський піти дочасно

Тимошенко не виключив, що Зеленський піти з посади дочасно. Проте чиновник наголосив, що зараз такий варіант взагалі не розглядають.

Зверніть увагу! На початку своєї президентської каденції Зеленський переконував, що йде лише на один термін. Однак вже у травні на пресконференції глава держави зазначив, що подумає про другий. якщо бачитиме підтримку народу.