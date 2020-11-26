В Офісі Президента припустили, що Зеленський може піти на другий термін
Президент Володимир Зеленський може залишитись на ще один термін. Раніше глава держави зазначив, що 1 президентського терміну замало.
Однак якщо Зеленський вирішить йти на другий термін, він про це повідомить. Про це заявив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю Олесі Бацман.
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Так, на пресконференції він (Зеленський – 24 канал), дійсно, сказав, що одного терміну мало через об’єктивні причини, а не через те, що він вирішив йти на другий,
– додав представник ОП.
Тимошенко погодився, що одного терміну мало. Однак, за словами політика, на обговорення другого в Офісі Президента наразі немає часу.
Чи може Зеленський піти дочасно
Тимошенко не виключив, що Зеленський піти з посади дочасно. Проте чиновник наголосив, що зараз такий варіант взагалі не розглядають.
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