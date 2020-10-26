В Україні опалювальний сезон розпочався 15 жовтня. Більшість областей вже під'єднали до тепла. Станом на 26 жовтня опалення увімкнули у понад 45% житлових будинків та майже 57% об’єктів соціальної інфраструктури.

Заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська розповіла, що у центрі та на півночі країни підключення житлових будинків та об'єктів соціальної інфраструктури вже підключають до опалення "повним ходом". Натомість на півдня України ситуація не така проста, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

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Так, опалювальний сезон досі не розпочався у Херсоні та Миколаєві. Натомість в Одесі та Запоріжжі під'єднали лише 5-10% будівель.

Щодо технічної готовності, то за інформацією з регіонів, житловий фонд та комунальні підприємства теплопостачання на 100% готові до осінньо-зимового періоду,

– розповіла Хоцянівська.

У повідомленні йдеться, що станом на 26 жовтня зі 81 637 житлових будинків до тепла підключені 37 220 будинків (45,6%).

Натомість зі 31 521 об'єктів соціальної сфери вже опалюється 17 907 закладів (56,8%), з них:

8 619 дитсадків (66,6%),

7 459 шкіл (47,7%),

1829 закладів охорони здоров'я (62,2%).

В Україні житлові будинки до тепла підключають з урахуванням температури повітря – вона має опуститися до позначки +8 і нижче градусів за Цельсієм та триматися на такому рівні щонайменше впродовж трьох днів.

У яких областях вже повністю запустили опалення

У Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях до тепла під'єднали 100% житлового фонду. У Рівненській, Чернігівській та Житомирській області цей показник трішки нижчий – на рівні 97-99,9%.