Опалення можуть не ввімкнути вчасно у домівках 45 населених пунктів України. Усе через борги, які мають 63 виробники тепла.

Впродовж 12 – 15 жовтня критичні борги сплатили 10 підприємств теплоенергетики. Однак ще понад пів сотні виробників тепла не погасили заборгованість. Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу".

Читайте також В яких містах України розпочався опалювальний сезон: перелік

Компанія завчасно публікує перелік критичних боржників, аби мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве підприємство ТКЕ, а засновник таких підприємств могли попередити розвиток проблеми,

– підкреслили у "Нафтогазі".

У яких областей найбільші борги за тепло

Найнижчі показники розрахунків за спожитий природний газ мають підприємства ТКЕ у :

Луганській області – 56% сплаченого боргу,

Дніпропетровській області – 71%,

Кіровоградській області – 81%,

Івано-Франківській області – 82%,

Донецькій області – 86%

До теми Наскільки готова Україна до опалювального сезону 2020 – 2021

У якому разі "Нафтогаз" подасть газ

Для того, щоб розпочався опалювальний сезон, компанії мають сплатити 90% боргів. Для виробників теплової та електричної енергії, якими управляє Фонд державного майна, цей показник становить 60%.

В іншому разу компанія повинна укласти договір про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ.

ТКЕ також може подати та виконати графік погашення заборгованості, та здійснити поточні розрахунки за використаний природний газ.