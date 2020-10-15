В Україні опалювальний сезон під загрозою зриву: де саме
Опалення можуть не ввімкнути вчасно у домівках 45 населених пунктів України. Усе через борги, які мають 63 виробники тепла.
Впродовж 12 – 15 жовтня критичні борги сплатили 10 підприємств теплоенергетики. Однак ще понад пів сотні виробників тепла не погасили заборгованість. Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу".
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Компанія завчасно публікує перелік критичних боржників, аби мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве підприємство ТКЕ, а засновник таких підприємств могли попередити розвиток проблеми,
– підкреслили у "Нафтогазі".
У яких областей найбільші борги за тепло
Найнижчі показники розрахунків за спожитий природний газ мають підприємства ТКЕ у :
- Луганській області – 56% сплаченого боргу,
- Дніпропетровській області – 71%,
- Кіровоградській області – 81%,
- Івано-Франківській області – 82%,
- Донецькій області – 86%
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У якому разі "Нафтогаз" подасть газ
Для того, щоб розпочався опалювальний сезон, компанії мають сплатити 90% боргів. Для виробників теплової та електричної енергії, якими управляє Фонд державного майна, цей показник становить 60%.
В іншому разу компанія повинна укласти договір про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ.
ТКЕ також може подати та виконати графік погашення заборгованості, та здійснити поточні розрахунки за використаний природний газ.