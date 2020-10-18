Початок опалювального сезону для мешканців 45 населених пунктів України – під загрозою зриву. Все через борг компанії-постачальнику тепла. Серед неплатників позначили й Прикарпаття. Втім, місцева влада в останній момент встигла виправити ситуацію.

Втім, місцева влада в останній момент встигла виправити ситуацію. Детальніше про це – у матеріалі 24 каналу.

Варте уваги В Україні опалювальний сезон під загрозою зриву: де саме

Чому виникає така проблема

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків запевнив, що місто вже не має жодних боргових зобов'язань.

В нас підписані ліміти на газ, ніякої проблеми з запуском немає. Угода підписана з 19 жовтня, розпочинається опалювальний сезон в місті, – пояснив він.

За словами чиновників, проблема із заборгованістю за газ виникає щороку перед запуском котелень. Все через збитковий тариф на тепло, встановлений для "Теплокомуненерго". Така ситуація існує по всій країні.

Довідка. Найнижчі показники розрахунків за спожитий природний газ мають підприємства ТКЕ у Луганській, Дніпропетровській області, Кіровоградській області та Донецькій області.

Розв'язувати проблему доводиться коштом міського бюджету. "Якби місто не дотувало наше "Теплокомуненерго", були б великі проблеми. У 2019 році, наприклад, місто перекрило близько 80 мільйонів гривень", – пояснив Михайло Смушак, директор Департаменту комунальної політики.

Коли мешканцям Івано-Франківська подадуть тепло

Втім, навіть сплата боргу "Нафтогазу" не гарантує франківчанам теплих батарей. Після запуску котелень в мережі має відбутись технологічний цикл – випуск повітря та заповнювання гарячою водою. Цього часто не втримують давно зношені комунікації, трапляються аварії

Це так, ніби ми запускаємо старий радянський автомобіль, якому вже років 20 – 30. Він ніби їде, але може статися всяке. Можливо, одразу заведеться, а можливо доведеться ремонтувати. Але він точно поїде і мешканці будуть з теплом,

– наголосив Смушак.

Зазначимо, що подати тепло у кожну квартиру принаймні тих міст, які розрахувались з "Нафтогазом", комунальники планують упродовж двох тижнів.