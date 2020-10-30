Опалювальний сезон під загрозою у 24 містах України: перелік та причини
Старт опалювального сезону у 24 населених пунктах України є під загрозою. Все через критичні борги за газ виробників тепла.
Загалом 38 комунальних підприємств залишаються під знаком питання. Про це повідомили у "Нафтогазі".
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Підприємства теплокомуненерго досі не сплатити значні борги за блакитне паливо. Однак за останній тиждень кількість критичних боржників знизилася з 47 до 38 підприємств.
Де є значна заборгованість
Станом на 30 жовтня, крім Києва, заборгованість залишається у таких областях України:
- у Дніпропетровській,
- Донецькій,
- Житомирській,
- Київській,
- Луганській,
- Одеській,
- Полтавській,
- Харківській,
- Херсонській,
- Черкаській,
- Чернівецькій.
Список населених пунктів, де старт опалювального сезону під загрозою
Населені пункти, де опалювальний сезон під загрозою / Скриншот з "Нафтогазу"
Перелік міст, які можуть залишитися без тепла / Скриншот з "Нафтогазу"
Однак у 13 областях країни опалювальний сезон вже розпочався, бо виробники тепла погасили значні борги.
Які умови відновлення постачання газу
Обов'язковими умовами відновлення постачання газу до підприємств-боржників є виконання однієї з 3-х умов:
- дотримання рівня розрахунків не нижче від 90% за усіма укладеними договорами;
- реструктуризація заборгованості перед “Нафтогазом” за спожитий газ;
- подання та виконання графіка погашення заборгованості та здійснення розрахунків за використаний природний газ.
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