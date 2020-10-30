Старт опалювального сезону у 24 населених пунктах України є під загрозою. Все через критичні борги за газ виробників тепла.

Загалом 38 комунальних підприємств залишаються під знаком питання. Про це повідомили у "Нафтогазі".

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Підприємства теплокомуненерго досі не сплатити значні борги за блакитне паливо. Однак за останній тиждень кількість критичних боржників знизилася з 47 до 38 підприємств.

Де є значна заборгованість

Станом на 30 жовтня, крім Києва, заборгованість залишається у таких областях України:

у Дніпропетровській,

Донецькій,

Житомирській,

Київській,

Луганській,

Одеській,

Полтавській,

Харківській,

Херсонській,

Черкаській,

Чернівецькій.

Список населених пунктів, де старт опалювального сезону під загрозою



Населені пункти, де опалювальний сезон під загрозою / Скриншот з "Нафтогазу"



Перелік міст, які можуть залишитися без тепла / Скриншот з "Нафтогазу"

Однак у 13 областях країни опалювальний сезон вже розпочався, бо виробники тепла погасили значні борги.

Які умови відновлення постачання газу

Обов'язковими умовами відновлення постачання газу до підприємств-боржників є виконання однієї з 3-х умов:

дотримання рівня розрахунків не нижче від 90% за усіма укладеними договорами; реструктуризація заборгованості перед “Нафтогазом” за спожитий газ; подання та виконання графіка погашення заборгованості та здійснення розрахунків за використаний природний газ.

Варто знати. У листопаді 2020 року "Нафтогаз" встановив ціну на природний газ для населення на рівні 6,33 гривень за кубічний метр з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). У порівнянні з жовтнем вартість блакитного палива зросла майже на 35%.