Українські прикордонники не пропустили до України оператора пропагандистського телеканалу Russia Today. Чоловік мав намір транзитом потрапити на територію Росії. Зрештою пропагандисту заборонили в'їзд до України на 3 роки.

Оператор Russia Today не зміг потрапити до України: деталі

Зупинили його на Одещині – в пункті пропуску "Кучурган". Чоловік їхав автомобілем з території Молдови. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

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Коли у нього перевіряли документи, зокрема паспорт, у прикордонників спрацювала база даних. Річ у тім, що оператор пропагандистів свого часу відвідував окупований Росією Крим.

Під час додаткової перевірки прикордонники встановили, що він у Крим прилітав літаком із території Росії. А це є порушенням порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України.

Через те, що чоловік порушив українські закони щодо перетину кордону, йому заборонили в'їзд о України терміном на 3 роки.

Що відомо про пропагандиста

Він є громадянином Росії.

Народився в 1971 році, тобто зараз йому має бути 48 – 49 років.

В Криму він проводив зйомку для свого телеканалу Russia Today.

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Держприкордонслужба не пропустила оператора Russia Today до України: дивіться відео