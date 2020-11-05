Якби головних сподвижників нацизму вдалося ліквідувати ще до того, як вони заляпають руки кров'ю, то уникнути багатомільйонних жертв, на жаль, не вдалось би. Рейнхард Гейдріх – глава РЗГА – органу, що контролював нацистські загони смерті, яскравий тому приклад. Його убивство не зупинило насилля, а навпаки – тільки прискорило і збільшило терор над євреями і ворогами нацистської Німеччини.

Британські спецслужби більше ніж рік планували операцію "Антропоїд" – сценарій убивства Рейнхарда Гейдріха. Детальніше по це в новому випуски програми "Спецслужби" на 24 каналі.

У попередньому випуску Польська секретна поліція, за якою криються смерті тисячі людей: шокуюча діяльність UB

Біографія Рейнхарда Гейдріха

У березні 1904 року народився той, кого за кілька десятків років називатимуть "Празьким різником". Батьки ж подарували йому ім'я Рейнхард. Зростаючи в родині музикантів, він з дитинства захоплювався грою на скрипці. Та це ще далеко не всі його таланти. Рейнхард активно цікавився фехтуванням, бігом та й спортом загалом. Батько змалечку привчав Гедріха до патріотизму, і як покажуть 30-ті роки, він добре засвоїть уроки. Навчання в школі проходило відмінно.

Родина, до речі, була не з бідних, але навіть попри це – Рейнхард виріс закомплексованим. У дитинстві з нього сміялися через худощавість, високий зріст і тонкий голос. Це вже потім виявиться, що він насправді – ідеальний арієць. Та найбільш образливо, йому було через чутки про єврейське коріння. Чи воно існувало і справді – не підтверджено.



Рейнгард Гейдріх / Фото Ceskatelevize.cz

"Як тільки Гейдріх відкривав футляр і брав до рук скрипку, його обличчя починало сяяти. І хто би що не говорив про його жорстку натуру, його очі в такі моменти випромінювали тепло. Він був зовсім іншою людиною. Ніби дві душі в одних грудях", – розповів товариш Рейнхарда Гейдріха Франц Віммер-Ламкет.

Гейдріх у рядах Рейхсмаріне

У 1922 році Гейдріх вступив у ряди Рейхсмаріне – німецького флоту. Справи там йшли настільки добре, що за 6 років служби, він отримав звання під-лейтенанта. Рейнхард добре себе зарекомендував: не цурався чорнової роботи, часто допомагав товаришам по службі, подаючи хороші надії. Здавалося, що на Гейдріха можна покласти завдання будь-якої складності, адже за весь час служби, до 1931 року він жодного разу не "накосячив".

Частково, розвиватися йому допомагав Вільгельм Канаріс. Ми розповідали про нього у програмі про "Абвер". Він навчив Гейдріха всього що знав – не тільки про специфіку роботи на флоті, а й всього, що стосувалося розвідки і організації роботи спецслужб. Пізніше ця інформація дуже пригодиться "Празькому різнику" в керівництві нацистськими спецслужбами. Вийшло так, що Канаріс створив монстра, який спочатку був його чи не найкращим другом, а згодом перетвориться на запеклого ворога.

Що відомо про Вільгельма Канаріса

Вільгельм Канаріс – німецький генерал і глава армійської розвідки Абвер. Досвідчена у військовій сфері людина. Мав багато нагород за Першу і Другу світові війни. Бувши главою "Абверу", взяв участь у замаху на Гітлера, за що і був страчений 9 квітня 1945 року.



Вільгельм Канаріс / Фото Вікіпедії

Попри успіхи з подальшою кар'єрою у Рейхсмаріне у Рейнхарда не склалося. А все через слабкість до жінок. Річ у тім, що перед тим, як потрапити на флот, він уже був заручений. Але у 1930 році познайомився із іншою дівчиною – Ліною Фон Остен, якій і освідчився. І саме цей момент став поворотним у його житті.

Дізнавшись про нові стосунки Рейнхарда, батько попередньої нареченої, який мав багато зв'язків у військовій сфері, зробив все для того, аби Гейдріх більше ніколи не побачив флоту. Його звільнили. У квітні 1931 року він попрощався зі службою і повернувся до цивільного життя. Але нова наречена, як виявилося познайомить його із нацизмом. А там – всім все одно кому і скільки разів Гейдріх робив пропозицію. Головне – відданість ідеології і користь гітлерівським ідеям.

"Гейдріха звільнили з посади. Справа навіть не в тому, що він двічі пропонував одружитися, а у тому, що він поставився до цієї справи зневажливо. А це було неприйнятним для німецького офіцера військово-морських сил", – зазначив університетський коледж Дубліна Роберт Герварт.

Гейдріх серед націонал-соціалістів

На початку літа Гейдріх вступив до рядів націонал-соціалістів. Швидко усвідомивши, що йому в ідеях і напрямах партії подобається абсолютно все, він почав упевнено рухатись до верхів. Всього за кілька тижнів його прийняли в СС. Якраз у той час Генріх Гімллер, один із найвпливовіших лідерів нацистської Німеччини, займався створенням контррозвідувального органу. І саме шукав того, хто міг би у цьому допомогти.

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За рекомендаціями Ліни Фон Остер та її впливових друзів, Рейнхарда Гейдріха запросили на "співбесіду". Він був ідеальним кандидатом, його прийняли без жодних сумнівів. Різник почав створювати свою мережу шпигунів, він знав все про всіх. Його доповіді вищому командуванню завжди були інформативними, точними і з такими деталями, що раніше німці і не підозрювали, що збирати розвіддані можна так, а не інакше. Мережа інформаторів Гейдріха діяла по всій країні. І саме тому, вже в 1932 році, зі званням Штурмбанфюрер СС, він очолив новостворений каральний орган – СД.

Початок Другої світової війни

1 вересня 1939 року мільйон військових, 2 тисячі літаків і майже 3 тисячі танків рушили на Польщу. Так почалася Друга світова війна. Із розпалом конфлікту, у Гейдріха і його загонів смерті з'явилися нові завдання: душити будь-які прояви опозиції. В принципі, накази вищого командування йому подобалися. Він був з тих людей, які любили нацизм з ніг до голови. Польща, якщо не рахувати своїх же громадян до початку війни, була першою, хто відчув усі можливості Гестапо і СД. Без суду і розслідування, Гейдріх в'язав кого хотів, а далі опції всього 2: концтабір або розстріл.

У 1939 році Гейдріх став главою Головного управління імперської безпеки. А це значить, що у його підпорядкуванні були всі підрозділи: поліція, військові, каральні загони, розвідка, контррозвідка. Проте ключовими були 2: Гестапо та СД.

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Рейнхард сконцентрував таку владу у руках, що зміг добре заявити про себе вже не тільки перед Гіммлером, що було вже неабияким досягненням, а й перед Гітлером. Робота з ліквідації руху опору у Польщі дала свої плоди, репутація Гейдріха йшла перед ним, зарплата зростала, вплив і авторитет давалися в знаки. Завдяки йому про жорстокість бійцівських собак фюрера говорили вже не тільки у Німеччині, а й по всьому світу. Зокрема, і в британських спецслужбах, які починали думати – як зупинити чи хоча би паралізувати роботу нацистської агентури.

"Якби вам треба було намалювати мультик і якось показати там нацистське зло, то ви б намалювали Гейдріха", – пояснив історик Гай Волтерс.

Знущання Гейдріха над євреями

Ключовим питанням у війні для нацистів були євреї. Вони шукали можливості і шляхи депортації і ліквідації цього народу. Адольф Ейхман – більше відомий як "архітектор Голокосту" придумав, як ізолювати їх: концтабори, розстріли, катування, використання, медичні експерименти. А от Рейнхард Гейдріх став тим, хто втілюватиме всі ці божевільні ідеї у життя. Якщо Ейхман визначав кого і у який спосіб страчуватимуть, то Гейдріх був інструментом страти. В принципі за них говорять їхні позивні – "архітектор" і "різник".

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На совісті обох смерті мільйонів, руки обох по лікті у крові. Гейзріх майстерно користувався своїм керівним положенням у нацистському суспільстві. З особливою ненавистю він ставився саме до євреїв. Питання чому – досі залишається відкритим. Чи він боявся, що чутки про його єврейське коріння переростуть у щось більше? Чи можливо і справді за хвилею ненависті намагався приховати свій зв'язок із тими, кого нацисти намагалися ліквідувати?



Адольф Ейхман / Фото з архіву "Яд ва-Шем"

Окупація Чехословаччини

Чехословаччина – ще одна окупована нацистами країна. У 1939 році встановивши там свій режим, Гітлер відправив до Праги Гейдріха. Йому сподобалася робота начальника спецслужб і в Празі той мав зробити теж саме – придушити опозицію. Та на відміну від тієї ж Польщі звірства і катування хоч і були, та все одно – в рази менше.

Громадяни країни на початках не дуже то й опиралися новому режиму. Гейдріх мав стежити, щоб хвилі невдоволення не переростали у щось більше. Та й до того ж окупація Чехословаччини була стратегічно важливою, адже звідти можна було продовжити розширення територій в бік Центральної Європи, а тому, керувати в регіоні мав не просто досвідчена, а повністю віддана режиму людина. Рейнхард Гейдріх був саме таким.

Гейдріх мав керувати у протектораті Богемії та Моравії. Як тільки він приїхав у Прагу, одразу почав процес "германізації". Як він сам казав: "Щоб перетворити це чеське сміття на німців, треба дати дорогу новим расовим методам". У його розумінні – підпільники, інтелектуали і всі хто проти нацизму – на шибеницю. Тільки у перший день його приїзду стратили більше ніж сотню людей. Якщо говорити загалом, то до 500 осіб. І це вже не кажучи про ув'язнених і відправлених у концтабори.