Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вкотре назвав інформацію про спецоперацію спецслужб щодо вагнерівців повною вигадкою. Ба більше – він вважає, що ця історія спланована проти України.

Чому про неї пишуть українські журналісти – для очільника Офісу Президента загадка. Про це Єрмак розповів в інтерв’ю "Бабелю".

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Уже багато разів про це сказав: вся історія з вагнерівцями вигадана від початку до кінця. Наради, про яку писав Бутусов, ніколи не було. Моя версія – це добре спланована операція, спрямована проти нашої країни,

– наголосив він.

Єрмак додав, що розуміє, чому цим займаються спецслужби інших країн.

"Але чому свідомо чи мимоволі до цього були залучені українські журналісти і хтось з українських політиків – питання", – констатує він.

Водночас очільник ОП вважає, що операція з поширення дезінформації "точно зовнішня". За його словами, слідство покаже, чи "був хтось усередині". Він додав, що справою займається ДБР, тож невдовзі українці отримають усі відповіді.

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