Зовнішня операція проти України, – Єрмак про історію із вагнерівцями та планами спецслужб
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вкотре назвав інформацію про спецоперацію спецслужб щодо вагнерівців повною вигадкою. Ба більше – він вважає, що ця історія спланована проти України.
Чому про неї пишуть українські журналісти – для очільника Офісу Президента загадка. Про це Єрмак розповів в інтерв’ю "Бабелю".
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Уже багато разів про це сказав: вся історія з вагнерівцями вигадана від початку до кінця. Наради, про яку писав Бутусов, ніколи не було. Моя версія – це добре спланована операція, спрямована проти нашої країни,
– наголосив він.
Єрмак додав, що розуміє, чому цим займаються спецслужби інших країн.
"Але чому свідомо чи мимоволі до цього були залучені українські журналісти і хтось з українських політиків – питання", – констатує він.
Водночас очільник ОП вважає, що операція з поширення дезінформації "точно зовнішня". За його словами, слідство покаже, чи "був хтось усередині". Він додав, що справою займається ДБР, тож невдовзі українці отримають усі відповіді.
Спецоперація з вагнерівцями: коротко про головне
- Історія з бойовиками ПВК "Вагнера", яких спочатку затримали в Білорусі, а потім повернули Росії, тягнеться від липня.
- Україна просила Олександра Лукашенка видати їй частину вагнерівців, бо вони воювали на Донбасі на боці окупантів. Втім, Лукашенко все ж вирішив повернути їх Росії.
- Через якийсь час українські журналісти Юрій Бутусов та Яніна Соколова оприлюднили інформацію, що затримання вагнерівців у Білорусі із самого початку було спецоперацією СБУ, яка зірвалася через злив інформації в Офісі Президента.
- В Офісі Президента це вже назвали вигадками. Водночас ДБР викликало журналістів на допит через оприлюднені ними дані.
- А ось у Раді пообіцяли створити Тимчасову слідчу комісію, яка має розслідувати ситуацію та довідатись, чи справді в ОП зірвали спецоперацію з вагнерівцями.