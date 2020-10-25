Неповнолітні волонтери опитування Зеленського: Денісова пояснила, чи можна було їх залучати
Людмила Денісова заявила, що участь неповнолітніх волонтерів у проведенні всенародного опитування від Володимира Зеленського не порушує закон. Вони можуть працювати, однак лише за наявності дозволу від батьків.
Відповідно до законодавства, волонтер – людина, яка добровільно здійснює соціально спрямовану некомерційну діяльність шляхом надання волонтерської допомоги, нагадала у фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
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Волонтерами можуть бути
- громадяни України;
- іноземці;
- особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
Люди віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника,
– зазначила Денісова.
Вона уточнила, що неповнолітні не можуть надавати волонтерську допомогу
- ЗСУ, іншим військовим формуванням;
- правоохоронним органам;
- органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного або воєнного стану, проведення антитерористичної операції;
- у здійсненні нагляду за засудженими і в медичних установах.
Крім того, волонтерська діяльність, згідно зі законом, є формою благодійної діяльності.
"Тому участь неповнолітніх дітей в волонтерстві правомірна, якщо згоду на неї дали батьки або інші законні представники дитини, а сама волонтерська допомога є добровільною і безкоштовною", – підсумувала уповноважена з прав людини.
До слова, раніше стало відомо, що серед волонтерів опитування Зеленського є багато неповнолітніх.
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