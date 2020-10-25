Людмила Денісова заявила, що участь неповнолітніх волонтерів у проведенні всенародного опитування від Володимира Зеленського не порушує закон. Вони можуть працювати, однак лише за наявності дозволу від батьків.

Відповідно до законодавства, волонтер – людина, яка добровільно здійснює соціально спрямовану некомерційну діяльність шляхом надання волонтерської допомоги, нагадала у фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Волонтерами можуть бути

громадяни України;

іноземці;

особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Люди віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника,

– зазначила Денісова.

Вона уточнила, що неповнолітні не можуть надавати волонтерську допомогу

ЗСУ, іншим військовим формуванням;

правоохоронним органам;

органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного або воєнного стану, проведення антитерористичної операції;

у здійсненні нагляду за засудженими і в медичних установах.

Крім того, волонтерська діяльність, згідно зі законом, є формою благодійної діяльності.

"Тому участь неповнолітніх дітей в волонтерстві правомірна, якщо згоду на неї дали батьки або інші законні представники дитини, а сама волонтерська допомога є добровільною і безкоштовною", – підсумувала уповноважена з прав людини.

До слова, раніше стало відомо, що серед волонтерів опитування Зеленського є багато неповнолітніх.

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Що відомо про всеукраїнське опитування? Його проведення ініціював президент – йому цікава думка українців щодо 5 важливих питань. За словами Зеленського, опитування матиме дуже важливе значення, але не юридичні наслідки. Його проведення ініціював президент – йому цікава думка українців щодо 5 важливих питань. За словами Зеленського, опитування матиме дуже важливе значення, але не юридичні наслідки.