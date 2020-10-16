Днями президент України Володимир Зеленський анонсував проведення всенародного опитування 25 жовтня. Чим змусив українців сперечатися про доцільність такого заходу, а також – фантазувати щодо запропонованих питань, які він озвучував у відеозверненнях.

Сайт 24 каналу зібрав усе, що потрібно знати про цю ініціативу.

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Про яке опитування йдеться?

Всенародне опитування, анонсоване Володимиром Зеленським, проведуть 25 жовтня – у день місцевих виборів. Для цього буде надруковано 5 мільйонів спеціальних анкет з 5 питаннями, на кожне з яких українці зможуть відповісти "так" або "ні". Такі анкети, попередньо, роздаватимуть волонтери у спеціальних наметах біля виборчих дільниць.

Запитання до українців

Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Хто фінансує опитування?

На це питання досі немає однозначної відповіді. У партії "Слуга народу" розповідають про фінансування з кишень громадської організації, назву якої, однак, поки що приховують. Але запевняють: про використання бюджетних грошей не йдеться. Відомо також, що організацією опитування не займається ні партія, ні ЦВК, а, знову ж таки, "окрема структура".

Чи має місце порушення закону?

У Комітет виборців України зазначили, що опитування у день голосування суперечить виборчому законодавству.

Крім того, у 19 статті Конституції України йдеться про те, що посадові особи органів державної влади можуть діяти лише в межах способу і порядку, встановленого законом. У статті 106 же вказано, що президент може призначати референдум щодо змін у Конституції і оголошувати його за народної ініціативи. Але анонсоване Зеленським опитування референдумом не є.

Водночас перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук у ефірі програми "Право на владу" пояснив: президент має право вести діалог із народом. І зараз йдеться саме про діалог у формі опитування. За його словами, це – те ж саме, що спілкуватися через соцмережі:

Ніхто не буде заперечувати, що президент має право вести Facebook, Twitter, навіть попри те, що це не передбачено законом. Тому що є розуміння природного права та природної сили посади. Є основна функція президента: виступати гарантом прав і свобод громадянина. І, виходячи з цього, він веде свій діалог з народом.

Чи доречні теми для всенародного обговорення?

Як сама ідея опитування, так і зміст запитань викликали шквал критики у експертному середовищі. Передусім тому, що задля надання відповідей потрібно справді розумітися на зазначених темах, а переважна більшість виборців, все ж, фахівцями у цих сферах не є і точно не "обговорюють ці питання на кухнях", як зазначив Зеленський, аргументуючи мету заходу.

Директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов у коментарі сайту 24 каналу говорить, що насправді відповіді на ці питання – давно відомі, оскільки вони так чи інакше фігурували в політичних дослідженнях чи серйозних опитуваннях українських соціологів протягом принаймні кількох років, а деякі – протягом всього періоду незалежної України.



Відповісти на питання можна буде біля виборчих дільниць / Фото 24 канал

Щодо скорочення кількості депутатів, за словами Юсова, це – традиційне намагання президентів, не лише Зеленського, розпозиціонувати себе з непопулярним парламентом. Більше того, це запитували уже в офіційному статусі референдуму за часів президентства Леоніда Кучми.

Низка експертів також уже зазначали, що таке скорочення кількості нардепів жодним чином не вплине на роботу парламенту.

Щодо медичного канабісу, фахівці запевняють: питання справді важливе для українців і точно не має бути темою для маніпуляції чи піару.

Питання маріхуани тут – просто для хайпу та інформаційного тла, навіть не для мобілізації молоді на вибори, тому що це в Україні – не електоральна тема. Більше того, для справжнього серйозного обговорення медичного канабісу і його використання в Україні подібні маніпуляції тільки шкодять,

– додає Андрій Юсов.

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Що стосується питання вільної економічної зони на Донбасі – для російської сторони у Тристоронній контактній групі це питання, за словами експерта, можна просувати і як обговорення особливого статусу Донбасу в складі України.

Політолог Володимир Фесенко своєю чергою зауважив 24 каналу, що це питання не є конфліктним чи дратівливим. Проте тут потрібно з'ясовувати, що розуміється під висловом "вільна економічна зона". Людям може бути важко відповісти на це питання, якщо вони не матимуть достатньо інформації.

Вільна економічна зона – частина території країни, де функціонує спеціальний режим економічної діяльності. Там можуть встановлювати пільгові валютно-фінансові, податкові, митні та інші умови.

Водночас Фесенко питання про довічне ув'язнення для корупціонерів назвав занадто популістичним – таку ідею висловлювали раніше різні політики, зокрема, й напередодні виборів. Також є сумніви, що це можна буде реалізувати на рівні закону.

Український дипломат Олександр Чалий, один із розробників Будапештського меморандуму зазначив 24 каналу, що винесення питання щодо документу на всенародне опитування є "історичною подією".

У світі дуже серйозно ставляться до цього документа. Але Україна ще ніколи не апелювала до гарантій Будапешту… Якщо ж країни-гаранти, зокрема – Росія, не підуть на реальний діалог та заходи, які підтримуватимуть нашу територіальну цілісність та незалежність, то Україна має абсолютне право на відновлення ядерного циклу,

– пояснив Чалий.

За його словами, це питання може підірвати весь режим нерозповсюдження ядерної зброї. А винесенням цієї теми на всеукраїнське опитування президент дає чіткий сигнал як союзниками, так і супротивникам України: він хоче по-новому запустити переговорний процес і дає новий стратегічний вимір.

Будапештський меморандум – це договір, за яким Україна в 1994 році позбулася статусу ядерної держави. Їй натомість гарантували допомогу в збереженні суверенітету й територіальної цілісності. При цьому на сьогодні Україна – фактично єдиний підписант, який не порушив жодної з умов меморандума.

До слова, у Росії вже заявили, що не хочуть обговорювати домовленості, під якими їхній президент ставив підпис.

Як використають відповіді?

Чіткої відповіді на це питання поки що немає. Точно відомо одне: юридичної сили результати опитування не матимуть.

Деякі фахівці схильні до думки, що у ОП ці питання задають насправді не щоб почути відповідь, а передусім – закликати на виборчі дільниці своїх прихильників, які віддадуть голоси за представників пропрезидентської партії.

Справді, це може вплинути на явку різних категорій людей. Якщо ми знаємо, які категорії голосуватимуть за які партії, так можна вплинути на результати голосування,

– вважає ексміністр економіки Тимофій Милованов.

Андрій Юсов своєю чергою називає це "ідеєю в один крок", рішення щодо наслідків якої і будь-яких подальших дій на сьогодні ще не прийнято.

Натомість нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук розповіла, що вже існують законопроєкти щодо відповідей на декілька з цих п'яти запитань, які внесені і проголосовані в першому читанні. І відповіді українців повинні мотивувати депутатів ухвалити ті чи інші рішення.