Під час всеукраїнського опитування 25 жовтня мають намір охопити максимальну кількість виборчих дільниць. Крім того, до події залучать приватну компанію, яка проводить соцопитування.

Як відбуватиметься опитування

Інтерв'юери працюватимуть біля виборчих дільниць з 8:00 до 20:00, однак матимуть перерви. Про це повідомляє Інтерфакс, посилаючись на джерело у "Слузі народу".

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Кожен інтерв'юер зможе проголосувати ще перед початком робочого дня. У Києві на виборчих дільницях працюватимуть по 2 інтерв'юери, в інших населених пунктах – по одному.

Опитування проводитимуть на виході з дільниць. Інтерв'юери будуть одягнені у спецодяг без брендованої політичної символіки. Вони триматимуть при собі опломбовані картонні ящики, куди виборці кидатимуть анкети із відповідями. Через коронавірус волонтери також матимуть засоби індивідуального захисту.

Після закриття дільниць інтерв'юери доставлять опломбований ящик з бюлетенями в центр підрахунку голосів свого регіону. Потім члени відповідної комісії складуть протокол та порахують відповіді.

За словами співрозмовника видання, вже надрукували кілька мільйонів анкет, проте через очікувану низьку явку виборців частину з них можуть не використати.

Яку компанія проводитиме опитування

Співрозмовник зауважив, що до опитування залучать приватну компанію, яка проводить соціологічні опитування. Саме ця компанія, відповідно до цивільно-правових договорів, наймала інтерв'юерів.

Крім того, компанія не буде задіяна у проведенні екзитполів. За словами джерела, пошук підрядника для такого масштабного проєкту був обмежений в часі

Також співрозмовник додав, що гроші, виділені на опитування, витратять на друк анкет, виготовлення ящиків і одягу для інтерв'юерів, а також на оплату їх роботи.