У Нацполіції переконані, що всеукраїнське опитування президента Володимира Зеленського проводять лише за межами виборчих дільниць. Правоохоронці закликали уникати політичних спекуляцій щодо цього.

У Києві погрожували волонтерці, що проводила опитування на одній з дільниць. Про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко на брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Це опитування проводиться виключно за межами виборчих дільниць. Звичайно, є зайвий ажіотаж і заклики до насильства. Можу сказати, що дійсно, це політична спекуляція – ніхто не має права нікому загрожувати,

– наголосив Клименко.

За словами Клименка, до поліції надійшли 4 заяви, що волонтери нібито працюють за гроші. Крім того, глава Нацполіції наголосив, що у нього немає докладної інформації про залучення неповнолітніх до опитування.

Що цьому передувало

Зауважимо, раніше у Комітеті виборців України заявили, що у Черкасах людей опитували прямо на виборчих дільницях. Мовляв, волонтери залишили анкети членам виборчих комісій та попросили роздавати їх охочим.

Зверніть увагу! Крім місцевих виборів, 25 жовтня в Україні проводять всенародне опитування Зеленського. Українці можуть відповісти на 5 додаткових запитань від президента.



Запитання від президента / Інфографіка 24 каналу