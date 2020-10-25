Опитування у день виборів проводять виключно за межами дільниць, – глава Нацполіції
У Нацполіції переконані, що всеукраїнське опитування президента Володимира Зеленського проводять лише за межами виборчих дільниць. Правоохоронці закликали уникати політичних спекуляцій щодо цього.
У Києві погрожували волонтерці, що проводила опитування на одній з дільниць. Про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко на брифінгу, повідомляє 24 канал.
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Це опитування проводиться виключно за межами виборчих дільниць. Звичайно, є зайвий ажіотаж і заклики до насильства. Можу сказати, що дійсно, це політична спекуляція – ніхто не має права нікому загрожувати,
– наголосив Клименко.
За словами Клименка, до поліції надійшли 4 заяви, що волонтери нібито працюють за гроші. Крім того, глава Нацполіції наголосив, що у нього немає докладної інформації про залучення неповнолітніх до опитування.
Що цьому передувало
Зауважимо, раніше у Комітеті виборців України заявили, що у Черкасах людей опитували прямо на виборчих дільницях. Мовляв, волонтери залишили анкети членам виборчих комісій та попросили роздавати їх охочим.