5 питань від президента Володимира Зеленського, які хочуть ставити українцям у день місцевих виборів, це, найімовірніше, просто прихована агітація. Наспраді таке всенародне опитування можна провести в інший день і отримати результат з мінімальною похибкою.

Таку думку координаторка Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська висловила в ефірі 24 каналу. Вона пояснила, що питання президента зовсім не про місцеві вибори, а тому організувати дослідження можна пізніше.

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За словами Айвазовської, у день голосування будь-які заходи з ознаками прихованої агітації не повинні відбуватись. Ба більше, такий захід не може очолювати президент.

Особисто моя думка – таке опитуання можна провести не 25 жовтня, а, до прикладу, через 1 – 2 тижні. Нічого не станеться, адже зміст цих питань не стосується виборчої кампанії. Вони стали вже елементом передвиборчої боротьби, а цього допускати не можна,

– запевнила Айвазовська.

Чому результати опитування можуть бути фейковими

У "Слузі народу" пояснили, що опитування проведуть у день виборів, адже у такий спосіб зможуть залучити більше людей. Водночас Айвазовська впевнена – більша кількість респондентів не гарантує якості і точності опитування.

"Є методи соціологічних досліджень громадської думки, які передбачають вибірку, визначають похибку, формують структуру не просто питань, але й населення. Кожен організатор опитування розуміє за якими ознаками потрібно опитати, щоб результати були репрезентативними", – пояснила координаторка "ОПОРИ".

В межах національного соцопитування достатньо опитати 2 – 2,5 тисячі громадян і отримати точний результат з похибкою 2%. Для цього не потрібно опитувати 5 мільйонів виборців та усіх, хто йде дорогою,

– заявила Айвазовська.

Як ствердила експертка, опитування усіх на вулиці – це не науковий метод. "Можна опитати 5 мільйонів і отримати фейкові дані, які не показують позицію всього суспільства", – підсумувала Айвазовська.



5 питань від Зеленського українцям / Інфографіка 24 каналу