Серед питань всеукраїнського опитування є використання Будапештського меморандума для відновлення суверенітету України. Втім у Росії вже заявили, що не хочуть обговорювати домовленості, під якими їхній президент ставив підпис.

Росія готова вести перемовини з Україною лише в межах мінських угод, заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на власного кореспондента.

До слова Будапештський меморандум й опитування українців: в Зеленського пояснили, чому це важливо

Кремль готовий реагувати на ініціативи України щодо реалізації мінських домовленостей. Ось це те, що, з нашої точки зору, дуже потрібно для українського народу,

– заявив Пєсков.

У нього повторно запитали, чи готовий Кремль повернутися до Будапештського меморандума, на що прессекретар Володимира Путіна лише наголосив, що сказав усе, що хотів.

Коротко про Будапештський меморандум:

Це договір, за яким Україна в 1994 році позбулася ядерного статусу. Натомість їй гарантували домогу в збереженні суверенітету й територіальної цілісності. Підписантами стали:

Леонід Кучма – президент України,

Борис Єльцин – президент Росії,

Джон Мейджор – прем'єр-міністр Великої Британії,

Білл Клінтон – президент США.

Згодом до меморандума приєдналися також Франція і Китай.

Після агресії Росії проти України підписанти фаткично зреклися домовленостей, не ставши на захист суверенітету України. Вони наголошують, що меморандум – це лише своєрідна пам'ятка. Це попри те, що в 1995 році ООН прийняла його як офіційний документ.

Фактично, Україна – єдиний підписант, який не порушив умов меморандума. Росія порушила 1 пункт – про повагу до суверенітету України. Інші держави не дотрималися пункту 4 – про допомогу Україні в разі загрози її суверенітету.