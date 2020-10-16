Будапештський меморандум і агресія: Кремль зрікається власноруч підписаних угод
Серед питань всеукраїнського опитування є використання Будапештського меморандума для відновлення суверенітету України. Втім у Росії вже заявили, що не хочуть обговорювати домовленості, під якими їхній президент ставив підпис.
Росія готова вести перемовини з Україною лише в межах мінських угод, заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на власного кореспондента.
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Кремль готовий реагувати на ініціативи України щодо реалізації мінських домовленостей. Ось це те, що, з нашої точки зору, дуже потрібно для українського народу,
– заявив Пєсков.
У нього повторно запитали, чи готовий Кремль повернутися до Будапештського меморандума, на що прессекретар Володимира Путіна лише наголосив, що сказав усе, що хотів.
Коротко про Будапештський меморандум:
Це договір, за яким Україна в 1994 році позбулася ядерного статусу. Натомість їй гарантували домогу в збереженні суверенітету й територіальної цілісності. Підписантами стали:
- Леонід Кучма – президент України,
- Борис Єльцин – президент Росії,
- Джон Мейджор – прем'єр-міністр Великої Британії,
- Білл Клінтон – президент США.
- Згодом до меморандума приєдналися також Франція і Китай.
Після агресії Росії проти України підписанти фаткично зреклися домовленостей, не ставши на захист суверенітету України. Вони наголошують, що меморандум – це лише своєрідна пам'ятка. Це попри те, що в 1995 році ООН прийняла його як офіційний документ.
Фактично, Україна – єдиний підписант, який не порушив умов меморандума. Росія порушила 1 пункт – про повагу до суверенітету України. Інші держави не дотрималися пункту 4 – про допомогу Україні в разі загрози її суверенітету.