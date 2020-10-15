У мережі поширюють всі п’ять запитань від Зеленського: які вони
У день виборів українці зможуть взяти участь в опитуванні, анонсованому Володимиром Зеленським. Наразі президент оприлюднив перші два запитання. Однак у мережі активно поширюють усі п’ять.
Поки офіційно відомі лише два запитання, на які українці зможуть відповісти 25 жовтня – у день виборів, повідомляє 24 канал.
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Як запитання вже анонсував Зеленський:
- перше – чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах;
- друге – чи підтримуєте ви створення на Донбасі вільної економічної зони.
Однак у мережі активно поширюють всі п’ять запитань.
Окрім оприлюднених президентом, у списку начебто будуть ще такі три:
- чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300;
- чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях — для зменшення болю у важких хворих;
- чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності.
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Як можуть виглядати п’ять запитань від Зеленського / Фото з мережі