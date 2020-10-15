У день виборів українці зможуть взяти участь в опитуванні, анонсованому Володимиром Зеленським. Наразі президент оприлюднив перші два запитання. Однак у мережі активно поширюють усі п’ять.

Поки офіційно відомі лише два запитання, на які українці зможуть відповісти 25 жовтня – у день виборів, повідомляє 24 канал.

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Як запитання вже анонсував Зеленський:

перше – чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах;

друге – чи підтримуєте ви створення на Донбасі вільної економічної зони.

Однак у мережі активно поширюють всі п’ять запитань.

Окрім оприлюднених президентом, у списку начебто будуть ще такі три:

чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300;

чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях — для зменшення болю у важких хворих;

чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності.

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Звертаємо увагу, наразі невідомо, чи запитання на всенародному опитуванні будуть саме такими. Однак цю інформацію у коментарі "НВ" підтвердив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також наголосив: щодо п’ятого питання ще тривають обговорення. Що питання будуть саме такими пише й "Українська правда" з посиланням на власні джерела в ОП.



Як можуть виглядати п’ять запитань від Зеленського / Фото з мережі