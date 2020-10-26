Опитування від президента виконало свою місію, адже ці питання увійшли в інформаційне поле. Відповідну ситуацію із опитуванням обговорювали на телебаченні та в інтеренеті, тобто люди вже висловили свою позицію.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт з питань управління репутацією Борис Тизенхаузен. За його словами, позначки голосування у так званому опитувальнику було не обов'язково ставити.

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Відповідні опитування можна використовувати так, аби повідомити, що люди проголосували – тому на рівні Верховної Ради можна почати обговорювати певні законопроєкти, вважає експерт.

Однак це опитування можна назвати так званим опитуванням зі зміщеним центром у сторону прихильників "Слуги народу". Більшість тих, хто брав у ньому участь – прихильники партії,

сказав Тизенхаузен.

Також експерт наголосив, що президентська політсила безперечно виграла у підсумку опитування. Він зауважив, що президент у такий спосіб нагадав про себе поряд з виборчими дільницями, зокрема і про політичну партію "Слуга народу", яка з ним асоціюється.

Репетиція референдуму

Борис Тизенхаузен зазначив, що це опитування може бути репетицією перед реальним референдумом в Україні. Однак, за його словами, референдум потрібно підготувати зовсім по-іншому, зокрема необхідно прийняти щодо нього законопроєкт.

"Можливо, на референдумі будуть зовсім інші питання. Водночас якби президент хотів отримати лише результати опитування по всій країні, то можна було найняти відповідну соціологічну компанію, яка б дала необхідні відповіді", – розповів експерт з питань управління репутацією.



Результати екзитполів на всеукраїнському опитуванні / Інфографіка 24 каналу