Відставка старого Кабміну і призначення нового, введення карантину, відкриття ринку землі, місцеві вибори та низка скандальних і не дуже призначень. Цими та іншими насиченими політичними подіями в Україні був сповнений 2020 рік. Яку з наведених нижче подій в українській політиці ви вважаєте найважливішою за рік?

Підбиваючи підсумки політичного життя України у 2020 року, 24 канал проводить опитування серед читачів. Пропонуємо вам проголосувати за подію, яку вважаєте найважливішою в політиці за весь рік. Читайте також Скільки українців вважають, що військові на Донбасі мають дотримуватися тиші: дані опитування Що відбувалося в українській політиці в 2020 році: хронологія подій 11 лютого – глава держави Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу Президента.

4 березня – Верховна Рада прийняла відставку уряду Олексія Гончарука та розпочала формування уряду Дениса Шмигаля.

11 березня – через спалах коронавірусу у світі Кабмін запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня, а потім не раз його продовжував.

25 березня – через коронавірус Кабмін запровадив на 30 днів режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

17 березня – Верховна Рада погодила, а Зеленський призначив генпрокурором Ірину Венедіктову.

30 березня – Верховна Рада на тлі поширення епідемії коронавірусу та фінансової кризи обрала новим міністром фінансів Сергія Марченка, міністром охорони здоров'я – Максима Степанова.

31 березня – Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. Документ з 1 липня 2021 року вводить в Україні ринок землі.

16 квітня – між Україною та проросійськими бойовиками з ОРДЛО відбувся обмін утримуваними особами. До України повернулися 20 людей, Україна віддала – 14.

22 травня – в Україні до 22 червня ввели адаптивний карантин з поділом на кольорові зони. Цей карантин неодноразово продовжували.

12 червня – Україна стала членом Програми розширених можливостей НАТО.

25 червня – міністром освіти призначили Сергія Шкарлета.

18 серпня – Вітольда Фокіна призначали першим заступником глави делегації України в ТКГ. Згодом його звільнили.

Верховна Рада більше ніж утричі скоротила кількість районів в Україні.

19 жовтня – Дарницький райсуд Києва задовольнив позов Віктора Медведчука щодо заборони публіцистичної книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

25 жовтня – відбулися місцеві вибори в Україні. Обирали депутатів сільських, селищних і міських рад та сільських, селищних і міських голів. Явка виборців склала до 37% та стала найнижчою за всю історію незалежної України.

28 жовтня – Конституційний Суд ухвалив рішення, яке фактично скасувало електронне декларування; скасувало повноваження НАЗК на повну перевірку та моніторинг способу життя; скасувало незаконне збагачення і конфіскацію активів, набутих корупційним шляхом; скасувало недостовірне декларування.

3 листопада – Міланський апеляційний суд виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа, визнавши його невинним у вбивстві італійських журналістів на Донбасі. За цей злочин 12 липня 2019 року Марківа засудили до 24 років ув’язнення.

11 листопада – Кабінет Міністрів скасував адаптивний карантин і ввів локдаун вихідного дня.