У Громадянській мережі ОПОРА порахували, скільки ж може коштувати втілення ідеї Володимира Зеленського – всеукраїнського опитування "5 питань від президента", яке пройде у день місцевих виборів 25 жовтня. Мовиться про щонайменше 75 мільйонів гривень тільки на першому – польовому етапі

Голова правління організації Ольга Айвазовська в ефірі "Право на владу" 22 жовтня назвала суму, пише 24 канал. А також навела розрахунки, звідки саме така сума взялася.

Нагадаємо Всеукраїнське опитування від Зеленського профінансує "Слуга народу"

Скільки коштуватиме опитування Зеленського – за розрахунками ОПОРИ

Основні тези з пояснення від Ольги Айвазовської:

"Є окремі гантерські компанії, які зараз проводять рекрутинг працівників, що стоятимуть біля дільниць. Біля кожної дільниці стоятимуть декілька осіб".

Гантери беруть людей з відкритих реєстрів неурядових організацій "і просто наосліп телефонують всім".

Ці особи, які телефонують людям з бази, стверджують, що вони заплатять 1200 гривень на руки та укладуть цивільноправову угоду,

– заявила Айвазовська.

У такому випадку до цієї суми ще треба додати 40%:

"За ЦПК (Цивільний процесуальний кодекс – 24 канал) мають утримати податки контрагенти, податкові агенти щодо тих осіб, які отримують ці кошти".

"А також фірма, організація, структура, яка проведе це опитування, має заплатити зверху 19,5% податків. І 40 гривень обіцяють особі, яка приведе іншу особу. То це є мережевий маркетинг".

За нашими підрахунками, якщо біля дільниці буде стояти дві особи – це близько 75 мільйонів гривень тільки польового етапу,

– наголосила представниця ОПОРИ.

І додала: "Ще ж є компанії, які обслуговують, ще ж є компанії соціологічні, ймовірно, які мають потім проводити чистку даних і фіксувати ці дані. Але я не знаю, в який спосіб це буде оплачено".

До слова На Зеленського подали до суду через всенародне опитування: подробиці



5 питань від президента / Інфографіка 24 каналу

12 жовтня Зеленський анонсував опитування громадської думки щодо 5 питань у день місцевих виборів 25 жовтня. Усі новини про це читайте на 24 каналі.