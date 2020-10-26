У день виборів, 25 жовтня українці також відповіли на п’ять запитань від президента Володимира Зеленського. Про те, якими є результати опитування, читайте у матеріалі 24 каналу.

Опитування від Зеленського відбулося 25 жовтня поблизу виборчих дільниць. 26 жовтня під час брифінгу партія "Слуга народу" повідомила, що пораховано 80% голосів. Натомість на своїй сторінці у фейсбуці пресслужба партії опублікувала результати від 74% опрацьованих анкет, повідомляє 24 канал.

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Більшість українців, які взяли участь в опитуванні Зеленського, відповіли позитивно на 4 з 5 пунктів. Так, більш ніж половина не підтримала лише одну ідею – створення вільної економічної зони на Донбасі.

Як українці відповіли на запитання всенародного опитування

Довічне ув'язнення за масштабну корупцію підтримали 82,97% українців, які взяли участь в опитуванні. Ця ідея не сподобалась лише 13,87% респондентам;

підтримали 82,97% українців, які взяли участь в опитуванні. Ця ідея не сподобалась лише 13,87% респондентам; Створення вільної економічної зони на Донбасі підтримали 46,7% опитаних українців. Натомість 46,48% респондентів виступили проти цього;

підтримали 46,7% опитаних українців. Натомість 46,48% респондентів виступили проти цього; Скорочення кількості нардепів до 300 підтримали 89,6% опитаних, а не підтримали – 7,12%;

підтримали 89,6% опитаних, а не підтримали – 7,12%; Легалізацію медичного канабісу підтримали 64,88% респондентів, а не підтримали – 29,53%;

підтримали 64,88% респондентів, а не підтримали – 29,53%; Право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення територіальної цілісності підтримали 74,21% учасників опитування, але 17,21% – проти цього.

Як пройшло опитування

Його поблизу виборчих дільниць проводили волонтери;

Вони давали охочим анкету зі запитанням, яку ті заповнювали та кидали у спеціальну коробку;

Опитування відбулося приблизно на половині дільниць;

Серед волонтерів було багато неповнолітніх.

Що відомо про 5 питань від президента

Ідею провести його Зеленський висловив 13 жовтня. Він оголосив, що хоче "поговорити" з українцями на теми, які ті обговорюють "на кухні".

Згодом президент оприлюднив п'ять запитань опитування.

Через ініціативу президента почалася хвиля критики суспільства та політиків щодо незаконності проведення такого опитування у день виборів.

Усі деталі про всеукраїнське опитування від Зеленського читайте на сайті 24 каналу.



5 питань від президента Зеленського на 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу