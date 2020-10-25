Біля виборчих дільниць у день місцевих виборів, 25 жовтня, будуть проводити всеукраїнське опитування, яке ініціював президент Володимир Зеленський. Читайте у матеріалі перші деталі та дивіться реальні фото, як воно відбувається.

Волонтери стояли біля виборчих дільниць у білих накидках із написом "5 питань від президента", повідомляють журналісти 24 каналу.

Важливо Діалог чи маніпуляція: все, що треба знати про опитування від Зеленського

Як проходить всеукраїнське опитування

Волонтери, які опитують виборців не мають спеціально облаштованих наметів. Відповісти на 5 додаткових питань можуть усі охочі. Для цього виборцю на виході з виборчої дільниці дають анкету з питаннями Зеленського, після заповнення люди кидають папірці у коробку для опитування.

Звітувати про перебіг опитування будуть згодом у чат-боті в телеграмі.

Як люди голосують у Києві та Харкові / Фото Анастасії Кримової (24 канал), "Харьков 1654" та PavlovskyNews

Як проходить всеукраїнське опитування від Зеленського: дивіться відео

Як голосують українці: дивіться відео

Що відомо про всеукраїнське опитування та чи законне воно

Зазначимо, що у Комітет виборців України наголосили, що опитування у день голосування суперечить виборчому законодавству. Крім того, у 19 статті Конституції України пише, що посадові особи органів державної влади можуть діяти лише в межах способу і порядку, встановленого законом. Як використають ці відповіді – невідомо, проте юридичної сили результати опитування не матимуть.

Для опитування надрукували 5 мільйонів спеціальних анкет з 5 питаннями, на кожне з яких українці зможуть відповісти "так" або "ні". Такі анкети, попередньо, роздаватимуть волонтери у спеціальних наметах.

Так, за допомогою всеукраїнського опитування Володимир Зеленський хоче "поговорити" з українцями на теми, які ті обговорюють "на кухні". Тому він сформував список із п'яти запитань, відповіді на які хотів би почути. Вони стосуються вільної економічної зони на Донбасі, легалізації медичного канабісу, скорочення кількості нардепів, довічного ув'язнення за корупцію та Будапештського меморандуму.



5 питань від президента Зеленського на 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу