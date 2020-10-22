Національна поліція не займається всенародним опитуванням президента Зеленського біля виборчих дільниць. З усіма проблемами правоохоронці радять звертатися до ЗМІ, політсил та судів. Водночас там закликають не вирішувати непорозуміння у незаконний спосіб – з застосуванням сили, бо поліція на це неухильно реагуватиме.

Про це під час брифінгу розповів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. За його словами, опитування Зеленського будуть проводити волонтери, їх намети будуть розміщені поза виборчими дільницями.

Раніше Геращенко заявив, що опитування Зеленського хочуть зірвати, але поліція не дасть

Комусь це може подобатись, комусь ні, але не плутайте грішне з праведним. У політсил достатньо конституційних засобів аби оскаржити проведення цього опитування. Звертайтесь до суду, до ЗМІ, але не до поліції. Опитування Зеленського – не справа Національної поліції",

– заявив Шкіряк.

Він наголосив: поліція буде реагувати на випадки насильства на ділянках проведення опитування, якщо такі трапляться.

"Я не знаю, як відбуватиметься опитування від президента, але ми застерігаємо від будь-якого насильства, від будь-яких провокацій. В таких випадках співробітники Національної поліції будуть реагувати та припиняти порушення", – додав Шкіряк.

За словами радника міністра, таке застереження зумовлене негативним хайпом у соціальних мережах із закликами ламати намети, в яких проводитиметься опитування.

Всеукраїнське опитування 25 жовтня: головне

Нещодавно президент Зеленський анонсував проведення всенародного опитування у день місцевих виборів 25 жовтня.

Його проводитимуть поза межами виборчих дільниць і воно не матиме жодної юридичної сили.

У Зеленського вже розповідали, що кошти на опитування виділили "небайдужі люди".

Громадянам запропонують відповісти на 5 питань. Якщо проведення цього опитування буде вдалим, то в майбутньому такий формат можуть застосовувати частіше.



5 питань, які запропонує Зеленський під час Всеукраїнського опитування 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу