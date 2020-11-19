У "Слузі народу" досі не назвали суму, яку витратили на проведення опитування "5 питань від президента". Воно з ініціативи очільника держави Володимира Зеленського відбулося на всій території України в день місцевих виборів – 25 жовтня.

"Слуга народу" про вартість опитування Зеленського

У пропрезидентській політсилі підтвердили, що вони були замовником опитування "5 питань від президента" та оплачували послуги з його організації. Ці гроші "Слуга народу" взяла з внесків на підтримку партії. Про це мовиться у відповіді на запит видання "Українська правда".

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Щоправда, скільки коштувало проведення опитування Зеленського, у "Слузі народу" не сказали. Тут послалися на закон "Про доступ до публічної інформації". Відповідно до нього, юрособи, що не є суб’єктами владних повноважень, зобов’язані надавати інформацію лише тоді, якщо це пов’язано з використанням бюджетних коштів.

Опитування "5 питань від президента" було проведено коштом внесків на підтримку партії, відтак інформація щодо його фінансування не є публічною в контексті закону "Про доступ до публічної інформації,

– наголосили представники "Слуги народу".

Водночас у політсилі запевнили, що витрати на опитування Зеленського вони відобразять у звіті за 4 квартал 2020 року. З ним можна буде ознайомитися на сайті НАЗК.



Відповідь на запит щодо вартості опитування Зеленського / Фото "Української правди"

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Всеукраїнське опитування 25 жовтня: коротко про головне

Проведення всенародного опитування у день місцевих виборів Зеленський анонсував за кілька тижнів до 25 жовтня. Його проводила соціологічна компанія "Зе Медіа".

Зауважимо, що люди скаржились на організацію опитування. Вони зазначали, що у волонтерів не було ані наметів, ані столиків, а лише коробки для заповнених анкет. Окрім того, у кількох містах волонтерами були неповнолітні – на їхніх батьків складуть адмінпротоколи.

З результатами опитування можете ознайомитися за цим посиланням. Ще до проведення було відомим, що результати не матимуть жодної юридичної сили.



Якими були питання від Зеленського / Інфографіка 24 каналу