Опитування Зеленського: у "Слузі народу" відмовилися оприлюднювати витрачену суму
У "Слузі народу" досі не назвали суму, яку витратили на проведення опитування "5 питань від президента". Воно з ініціативи очільника держави Володимира Зеленського відбулося на всій території України в день місцевих виборів – 25 жовтня.
"Слуга народу" про вартість опитування Зеленського
У пропрезидентській політсилі підтвердили, що вони були замовником опитування "5 питань від президента" та оплачували послуги з його організації. Ці гроші "Слуга народу" взяла з внесків на підтримку партії. Про це мовиться у відповіді на запит видання "Українська правда".
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Щоправда, скільки коштувало проведення опитування Зеленського, у "Слузі народу" не сказали. Тут послалися на закон "Про доступ до публічної інформації". Відповідно до нього, юрособи, що не є суб’єктами владних повноважень, зобов’язані надавати інформацію лише тоді, якщо це пов’язано з використанням бюджетних коштів.
Опитування "5 питань від президента" було проведено коштом внесків на підтримку партії, відтак інформація щодо його фінансування не є публічною в контексті закону "Про доступ до публічної інформації,
– наголосили представники "Слуги народу".
Водночас у політсилі запевнили, що витрати на опитування Зеленського вони відобразять у звіті за 4 квартал 2020 року. З ним можна буде ознайомитися на сайті НАЗК.
Відповідь на запит щодо вартості опитування Зеленського / Фото "Української правди"
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Всеукраїнське опитування 25 жовтня: коротко про головне
- Проведення всенародного опитування у день місцевих виборів Зеленський анонсував за кілька тижнів до 25 жовтня. Його проводила соціологічна компанія "Зе Медіа".
- Зауважимо, що люди скаржились на організацію опитування. Вони зазначали, що у волонтерів не було ані наметів, ані столиків, а лише коробки для заповнених анкет. Окрім того, у кількох містах волонтерами були неповнолітні – на їхніх батьків складуть адмінпротоколи.
- З результатами опитування можете ознайомитися за цим посиланням. Ще до проведення було відомим, що результати не матимуть жодної юридичної сили.
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