Стоси бюлетенів, які схожі на ті, що використовували на всеукраїнському опитуванні під час місцевих виборів 25 жовтня, знайшли на смітнику. Водночас офіційних результатів ініційованого президентом Володимиром Зеленським опитування немає досі.

Безліч перев'язаних бюлетенів з "5 запитаннями" від президента лежать у приміщенні, схожому на склад для утилізації сміття. Відповідні фото на своїй сторінці у фейсбуці поширив співробітник Інституту держави і права імені Корецького НАН України Андрій Смолій.

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Зеленському "важлива" ваша думка. Дуже "важливі" 5 запитань. Такі важливі, що цей непотріб просто викинули на смітник,

– зауважив Смолій.



Бюлетені з питаннями від президента знайшли на смітнику / Фото Андрія Смолія



Результати опитування президента знайшли на смітнику / Фото Андрія Смолія

Що відомо про всеукраїнське опитування Зеленського

За кілька тижнів до місцевих виборів Зеленський анонсував проведення всенародного опитування.

Його проводила соціологічна компанія "Зе Медіа". Оплатили спонсори – понад 300 представників малого та середнього бізнесу.

Результати опитування не матимуть жодної юридичної сили.

У кількох містах волонтерами, які роздавали виборцям бюлетені від президента, були неповнолітні. Правоохоронці складуть на їхніх батьків адмінпротоколи.



Результати опитування Зеленського / Інфографіка 24 каналу