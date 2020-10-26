Опитування Зеленського створило перевагу для партії влади на виборах, – ОБСЄ
Всенародне опитування, яке президент Зеленський вирішив провести у день місцевих виборів 25 жовтня, могло частково створити неправомірну політичну перевагу для партії влади. Так вважають спостерігачі ОБСЄ.
Зокрема, у Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) зазначають, що опитування, проведене у день голосування, розмивало межі між державою і політичною партією, яка мала до нього стосунок. Про це сказала керівниця місії спостерігачів Інгібйoрг Сольрун Гісладоттір на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
До теми Українці взяли участь у всенародному опитуванні від Зеленського: які результати
Можемо зауважити, що опитування, яке було ініційоване президентом Володимиром Зеленським, що відбувалося поруч із виборчими дільницями в день виборів і яке було профінансовано його політичною партією, а також стосувалося відповідних ініціатив, які наразі вводить його Офіс, дещо створювало неправомірну політичну перевагу, а також розмивало безпосередньо межі між державою і політичною партією,
– сказала вона.
Гісладоттір зазначила, що люди, котрі працювали на президентському опитуванні, переважно перебували поза виборчими дільницями і не проявляли активності, хоча були досить помітними.
Всеукраїнське опитування Зеленського: коротко про головне
- Проведення всенародного опитування у день місцевих виборів Зеленський анонсував за кілька тижнів до 25 жовтня.
- Його проводила соціологічна компанія "Зе Медіа". Оплатили його спонсори, але в "Слузі народу" не назвали конкретної суми.
- Результати опитування не матимуть жодної юридичної сили.
- Зауважимо, що люди скаржились на організацію опитування. Вони зазначали, що у волонтерів не було ані наметів, ані столиків, а лише коробки для заповнених анкет. Окрім того, у кількох містах волонтерами були неповнолітні, на їх батьків складуть адмінпротоколи.
Результати екзитполів на всеукраїнському опитуванні / Інфографіка 24 каналу