Всенародне опитування, яке президент Зеленський вирішив провести у день місцевих виборів 25 жовтня, могло частково створити неправомірну політичну перевагу для партії влади. Так вважають спостерігачі ОБСЄ.

Зокрема, у Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) зазначають, що опитування, проведене у день голосування, розмивало межі між державою і політичною партією, яка мала до нього стосунок. Про це сказала керівниця місії спостерігачів Інгібйoрг Сольрун Гісладоттір на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

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Можемо зауважити, що опитування, яке було ініційоване президентом Володимиром Зеленським, що відбувалося поруч із виборчими дільницями в день виборів і яке було профінансовано його політичною партією, а також стосувалося відповідних ініціатив, які наразі вводить його Офіс, дещо створювало неправомірну політичну перевагу, а також розмивало безпосередньо межі між державою і політичною партією,

– сказала вона.

Гісладоттір зазначила, що люди, котрі працювали на президентському опитуванні, переважно перебували поза виборчими дільницями і не проявляли активності, хоча були досить помітними.

Всеукраїнське опитування Зеленського: коротко про головне

Проведення всенародного опитування у день місцевих виборів Зеленський анонсував за кілька тижнів до 25 жовтня.

Його проводила соціологічна компанія "Зе Медіа". Оплатили його спонсори, але в "Слузі народу" не назвали конкретної суми.

Результати опитування не матимуть жодної юридичної сили.

Зауважимо, що люди скаржились на організацію опитування. Вони зазначали, що у волонтерів не було ані наметів, ані столиків, а лише коробки для заповнених анкет. Окрім того, у кількох містах волонтерами були неповнолітні, на їх батьків складуть адмінпротоколи.

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Результати екзитполів на всеукраїнському опитуванні / Інфографіка 24 каналу