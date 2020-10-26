За словами лідера "Слуги народу" Олександра Корнієнка, у всеукраїнському опитуванні Зеленського взяли участь майже 4 мільйони людей. Чи є його результати репрезентативними – читайте далі.

Адже опитування проводилося тільки серед тих, хто прийшов на вибори. Думка тих, хто не прийшов, не враховувалася. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів Володимир Паніотто, відомий соціолог та директор КМІС.

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Він також зауважив, що навіть серед тих, хто взяв участь у виборах, третина не проголосувала. Проте головна проблема полягає у тому, що це голосування було добровільним, закликав до нього президент, а розглядалося воно як партійне.

За даними нашого опитування та за даними "Рейтингу" про те, хто голосував, серед них вдвічі більше людей, які є прихильниками "Слуги народу", ніж ЄС або інших партій,

– зазначив соціолог.

"Щодо самих результатів – думаю, вони відповідають дійсності. Аби це перевірити, треба провести нормальне дослідження за 15 тисяч доларів. І лиш тоді можна буде сказати, мають ці дані якийсь сенс чи ні. Для того, аби довести щось, ці дані повністю нерелевантні", – запевнив він.



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Похибка може сягати 20 – 30%, – Паніотто

Зауважимо, що були зафіксовані випади, коли одна людина кидала в урну для голосування по декілька опитувальників. Волонтери здебільшого не заперечували.

За словами Паніотто, так відбулося через те, що екзитпол був організований неправильно та непрофесійно. Однак варто сказати, що при тих похибках, які вже є в цьому дослідженні, це – досить невеликі недоліки, які не мають жодного впливу на результати.

В такому опитуванні похибка може бути на рівні 20 – 30%, або й більше. Якби був проведений нормальний екзитпол, там похибка складала б приблизно 2%. А тут вона просто неконтрольована, вона систематична,

– наголосив експерт.

Він також пояснив, чому у соціологів результати екзитполів є точними. Адже достатньо опитати 400 людей, аби отримати похибку у 5%. Проте робити це треба так, аби ймовірність потрапити в опитування для кожної людини була однакова.

"Колись Геллепа (соціолог зі США – 24 канал) запросили до Конгресу та запитали, як можна по 2 000 людей сказати щось про голосування по всіх Америці? Він сказав, що для того, аби дізнатися смак супу, не треба з'їсти весь казан, а лише перемішати та взяти ложечку. Так ось, проблема у перемішуванні. В даному дослідженні такого не було", – підсумував Паніотто.

Довідка. Українці взяли участь у всенародному опитуванні від Володимира Зеленського. Детальніше про його перебіг та результати –читайте за посиланням.