Зеленський анонсував проведення всенародного опитування під час місцевих виборів. Це буде 5 важливих запитань. Ексміністр економіки Тимофій Милованов вважає, що це може вплинути на явку на виборах.

Таку думку колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Милованов висловив в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі.

До теми Зеленський озвучив перше питання зі свого всенародного опитування: відео

Він додав, що через проведення цього опитування влада намагається мобілізувати свій електорат. На його думку, це також може вплинути на 2 речі:

на явку та виборах;

на результати голосування.

Залежно від того, які питання поставлять, перш за все, це може вплинути на явку різних категорій людей. Якщо ми знаємо, які категорії голосуватимуть за які партії, так можна вплинути на результати голосування,

– вважає Милованов.

Також, на його думку, таке опитування – це політична технологія. Оскільки, ця ініціатива йде від влади. І це означає, що є певна можливість покращити свої результати, вважає Милованов.

Довідка. Перше питання всенародного опитування вже оприлюднили – "Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?". Інші ж поки що невідомі. В експертних колах таке опитування назвали "псевдореферендумом" та заявили, що воно сумнівне з точки зору законодавства, адже цього не передбачають ні українські закони, ні Конституція. А в Комітеті виборців повідомили, що проведення опитування у день голосування суперечить ще й Виборчому кодексу. В Офісі Президента пояснили, що мова йде про опитування, що не матиме юридичних наслідків.

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