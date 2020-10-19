Опитування Зеленського: як відповіли б українці – відео
Довічне ув'язнення для корупціонерів, вільна економічна зона Донбасу, зменшення кількості депутатів, легалізація канабісу та Будапештський меморандум – такі 5 питань обрав президент Володимир Зеленський для українців. Всеукраїнське опитування відбудеться вже 25 жовтня.
Журналісти 24 каналу дізнавалися, що відповіли б українці з різних регіонів на 5 питань від президента. Більше – читайте в матеріалі.
До теми Волонтери у білих накидках і звіти в телеграм: як проводитимуть опитування Зеленського
Всеукраїнське опитування 25 жовтня: що потрібно знати
Володимир Зеленський оголосив, що 25 жовтня, в день місцевих виборів, відбудеться всеукраїнське опитування. Виборці матимуть змогу відповісти на 5 запитань. Відомо, що біля виборчих дільниць стоятимуть волонтери з коробками для опитування.
Виборець отримає анкету з питаннями Зеленського, має її заповнити та вкинути в урну.
Від участі в такому опитуванні можна відмовитись, а результати мають повідомити публічно. Утім, за заявою Офісу Президента, вони не матимуть жодної юридичної сили. Втім цілком можуть вплинути на подальше політичне життя.
Що українці відповіли б на 5 питань президента: відео
Запитання всеукраїнського опитування / Інфографіка 24 каналу