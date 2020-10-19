Довічне ув'язнення для корупціонерів, вільна економічна зона Донбасу, зменшення кількості депутатів, легалізація канабісу та Будапештський меморандум – такі 5 питань обрав президент Володимир Зеленський для українців. Всеукраїнське опитування відбудеться вже 25 жовтня.

Журналісти 24 каналу дізнавалися, що відповіли б українці з різних регіонів на 5 питань від президента. Більше – читайте в матеріалі.

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Всеукраїнське опитування 25 жовтня: що потрібно знати

Володимир Зеленський оголосив, що 25 жовтня, в день місцевих виборів, відбудеться всеукраїнське опитування. Виборці матимуть змогу відповісти на 5 запитань. Відомо, що біля виборчих дільниць стоятимуть волонтери з коробками для опитування.

Виборець отримає анкету з питаннями Зеленського, має її заповнити та вкинути в урну.

Від участі в такому опитуванні можна відмовитись, а результати мають повідомити публічно. Утім, за заявою Офісу Президента, вони не матимуть жодної юридичної сили. Втім цілком можуть вплинути на подальше політичне життя.

Що українці відповіли б на 5 питань президента: відео



Запитання всеукраїнського опитування / Інфографіка 24 каналу

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