Опитування Зеленського: ЗМІ дізналися, як виглядатимуть і працюватимуть волонтери – фото
Волонтери, які 25 жовтня проводитимуть опитування від президента Володимира Зеленського, будуть у захисних масках та рукавичках. Крім того, вони одягнуть спеціальні манішки з написом "5 питань від президента".
Волонтери триматимуть у руках опломбовані урни. Опитувати людей вони можуть лише після того, як ті проголосують. Про це з посиланням на власні джерела повідомила "Українська правда".
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Мати при собі будь-яку агітацію та заходити на територію виборчої дільниці волонтерами заборонено.
Як працюватимуть волонтери
- Біля дільниць у Києві працюватимуть по дві людини, іноді – по одній.
- Їхній робочий день триватиме з 08:00 до 20:00.
- Волонтери зможуть 4 рази відійти на перерву на 15 хвилин.
- Після опитування урни відвезуть у місце підрахунку голосів.
- Невикористані бланки знищать.
- За результатами підрахунків складуть протоколи.
- Волонтерам нададуть інструкції, як поводити себе біля дільниць і реагувати на можливі провокації.
- Їхню роботу координуватимуть через телеграм відповідальні в районі люди.
Як виглядатимуть волонтери опитування Зеленського / Фото "Українська правда"
Зауважимо, до опитування залучать приватну компанію, яка проводить соціологічні дослідження. Ця компанія не проводитиме екзитполів. Бо, як повідомили у "Слузі народу", пошук підрядника для такого масштабного проєкту був обмежений у часі.