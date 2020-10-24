Волонтери, які 25 жовтня проводитимуть опитування від президента Володимира Зеленського, будуть у захисних масках та рукавичках. Крім того, вони одягнуть спеціальні манішки з написом "5 питань від президента".

Волонтери триматимуть у руках опломбовані урни. Опитувати людей вони можуть лише після того, як ті проголосують. Про це з посиланням на власні джерела повідомила "Українська правда".

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Мати при собі будь-яку агітацію та заходити на територію виборчої дільниці волонтерами заборонено.

Як працюватимуть волонтери

Біля дільниць у Києві працюватимуть по дві людини, іноді – по одній.

Їхній робочий день триватиме з 08:00 до 20:00.

Волонтери зможуть 4 рази відійти на перерву на 15 хвилин.

Після опитування урни відвезуть у місце підрахунку голосів.

Невикористані бланки знищать.

За результатами підрахунків складуть протоколи.

Волонтерам нададуть інструкції, як поводити себе біля дільниць і реагувати на можливі провокації.

Їхню роботу координуватимуть через телеграм відповідальні в районі люди.



Як виглядатимуть волонтери опитування Зеленського / Фото "Українська правда"

Зауважимо, до опитування залучать приватну компанію, яка проводить соціологічні дослідження. Ця компанія не проводитиме екзитполів. Бо, як повідомили у "Слузі народу", пошук підрядника для такого масштабного проєкту був обмежений у часі.

Зверніть увагу! Партія "Слуга народу" повідомила, що опитування президента коштуватиме не більше ніж 3 мільйони гривень. Водночас за даними громадянської мережі "Опора" вартість опитування на початковому становитиме 75 мільйонів гривень. Загальна його вартість буде близько 103 мільйони гривень.



Опитування Зеленського / Інфографіка 24 каналу