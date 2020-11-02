Грузинська опозиція бойкотує результати парламентських виборів 31 жовтня. Політики відмовляються від мандатів та вимагають нових чесних виборів.

Рішення про бойкот ухвалив опозиційний блок "Єдиний національний рух", який на виборах отримав 27,13% голосів виборців. Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

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Протест також підтримали представники "Європейської Грузії", "Лело" і "Гірчі". Одна з лідерок грузинської опозиції Ніка Мелія заявила, що головною їхньою вимогою є проведення у країні нових парламентських виборів у вільному середовищі.

"Ми доб'ємося цього найближчим часом", – заявила Мелія.

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