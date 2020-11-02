Відмовляються від мандатів: опозиція Грузії бойкотує результати парламентських виборів
Грузинська опозиція бойкотує результати парламентських виборів 31 жовтня. Політики відмовляються від мандатів та вимагають нових чесних виборів.
Рішення про бойкот ухвалив опозиційний блок "Єдиний національний рух", який на виборах отримав 27,13% голосів виборців. Про це повідомляє "Ехо Кавказу".
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Протест також підтримали представники "Європейської Грузії", "Лело" і "Гірчі". Одна з лідерок грузинської опозиції Ніка Мелія заявила, що головною їхньою вимогою є проведення у країні нових парламентських виборів у вільному середовищі.
"Ми доб'ємося цього найближчим часом", – заявила Мелія.
Парламентські вибори у Грузії: деталі
- 31 жовтня у країні відбулися парламентські вибори. Перемогу на них здобула провладна партія "Грузинська мрія – демократична Грузія", яка набрала 48,15% голосів виборців. Її представники отримають 76 мандатів і зможуть формувати уряд.
- Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який є лідером "Єдиного національного руху", ще у день виборів відмовився від посади прем'єра.
- 1 листопада у Тбілісі розпочалися масові протести через нібито сфальсифіковані результати виборів. Біля будівлі парламенту протестувальники встановили наметове містечко.
- В ОБСЄ заявили, що не мають значних зауважень до виборів у Грузії. Спостерігачка від Парламентської асамблеї ОБСЄ Елона Джебреа Ходжа наголосила, що вибори відбулися конкретно та ефективно.
- Водночас у незалежній організації "Transparency International – Грузія" повідомили про 170 порушень на виборчих дільницях Грузії. Зокрема, одні й ті самі люди голосували по декілька разів.
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