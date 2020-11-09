Опозиція у Грузії зупинила акцію протесту: що буде далі
Лідери опозиційних партій Грузії проти ночі 9 листопада закликали протестувальників розійтися. Це сталося після того, як правоохоронці застосували проти людей водомети.
Поліція у Тбілісі застосувала водомети, кілька людей зазнали поранень. Щоб не постраждали більше людей, лідери опозиції закликали демонстрантів розійтися, пише Інтерфакс-Україна.
До теми Це умисне вбивство, – лікарка про використання водометів на мітингах у Грузії
Але розійтися не назавжди, а лише до 18 години (за Києвом) понеділка, 9 листопада. Саме до цього часу опозиціонери закликали знову зібратися людей – на проспекті Руставелі перед будівлею парламенту.
- "Щоб не почалися затримання і побиття, закликаємо покинути територію ЦВК. Ми хочемо розрядити ситуацію", – заявив представник опозиції Алеко Елісашвілі, зазначивши, що всі учасники акції наскрізь мокрі.
Поліція до того часу вже двічі застосувала проти людей водомет – після того, як демонстранти спробували зламати огорожу по периметру будівлі ЦВК.
Коротко про протести у Грузії листопада 2020
- Протести у Грузії розпочалися 1 листопада 2020 року після парламентських виборів. Річ у тім, що правляча партія за їхніми результатами начебто здобула таку кількість мандатів, за якої роль опозиції дорівнювала б нулю.
- Тоді опозиція вивела людей на вулиці, вважаючи результати виборів сфальсифікованими. У "Transparency International – Грузія" підтвердили, що бачили на виборчих дільницях сотні порушень. Натомість в ОБСЄ заявили, що нічого суттєвого з порушень не фіксували.
- Попри це опозиційні політики відмовилися від мандатів та заявили, що боротимуться за чесні вибори. 8 листопада біля парламенту та ЦВК у Тбілісі зібралося багато людей, які вирішили почати безстроковий пікет – аж до призначення повторного голосування.
Поділитися новиною