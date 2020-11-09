Лідери опозиційних партій Грузії проти ночі 9 листопада закликали протестувальників розійтися. Це сталося після того, як правоохоронці застосували проти людей водомети.

Поліція у Тбілісі застосувала водомети, кілька людей зазнали поранень. Щоб не постраждали більше людей, лідери опозиції закликали демонстрантів розійтися, пише Інтерфакс-Україна.

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Але розійтися не назавжди, а лише до 18 години (за Києвом) понеділка, 9 листопада. Саме до цього часу опозиціонери закликали знову зібратися людей – на проспекті Руставелі перед будівлею парламенту.

"Щоб не почалися затримання і побиття, закликаємо покинути територію ЦВК. Ми хочемо розрядити ситуацію", – заявив представник опозиції Алеко Елісашвілі, зазначивши, що всі учасники акції наскрізь мокрі.

Поліція до того часу вже двічі застосувала проти людей водомет – після того, як демонстранти спробували зламати огорожу по периметру будівлі ЦВК.

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