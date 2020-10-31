Член Координаційної ради опозиції Білорусі Павло Латушко припустив створення уряду країни за кордоном і закликав громадян, які перебувають за кордоном, створювати паралельні дипломатичні представництва.

Латушко звернувся до білорусів із проханням створити інформаційні пункти – прообрази посольств, дипломатичних представництв Білорусі за кордоном. Так, опозиціонер з промовою виступив під час під час Світового конгресу білорусів, що триває в онлайн-режимі, передають Naviny.by.

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Річ у тім, що режим Лукашенка закрив кордони Білорусі. До країни, не пускають тих же білорусів, які, приміром, навчаються у закордонних вишах.

Хтозна, може, в перспективі буде ухвалене рішення і про створення уряду за кордоном, який видаватиме відповідні документи для громадян Білорусі,

– сказав Латушко.

При цьому він наголосив, що сподівається, що до цього не дійде.

На конгресі виступила й екскандидатка у президенти Світлана Тихановська. Вона зазначила, що останні події в Білорусі свідчать про паніку влади.

"Вони бояться нашої наполегливості, вони розгублені, вони не можуть зрозуміти, чому ми до цього часу не зупинилися і продовжуємо виходити на мирний протест", – наголосила Тихановська.

Зверніть увагу! Світовий конгрес білорусів стартував опівночі 31 жовтня. Організатори відводять на захід 26 годин.



Білоруські діаспори чи не вперше обговорюють на онлайн-платформі майбутнє республіки. На конгресі планують порушити теми прав людини, свободи слова і свободи ЗМІ, питання функціонування Координаційної ради і зовнішньої політики Білорусі.

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