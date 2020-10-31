Опозиція може створити паралельний уряд Білорусі за кордоном
Член Координаційної ради опозиції Білорусі Павло Латушко припустив створення уряду країни за кордоном і закликав громадян, які перебувають за кордоном, створювати паралельні дипломатичні представництва.
Латушко звернувся до білорусів із проханням створити інформаційні пункти – прообрази посольств, дипломатичних представництв Білорусі за кордоном. Так, опозиціонер з промовою виступив під час під час Світового конгресу білорусів, що триває в онлайн-режимі, передають Naviny.by.
Актуально Невизнання закордонних дипломатів: Лукашенко доручив підготувати новий закон
Річ у тім, що режим Лукашенка закрив кордони Білорусі. До країни, не пускають тих же білорусів, які, приміром, навчаються у закордонних вишах.
Хтозна, може, в перспективі буде ухвалене рішення і про створення уряду за кордоном, який видаватиме відповідні документи для громадян Білорусі,
– сказав Латушко.
При цьому він наголосив, що сподівається, що до цього не дійде.
На конгресі виступила й екскандидатка у президенти Світлана Тихановська. Вона зазначила, що останні події в Білорусі свідчать про паніку влади.
"Вони бояться нашої наполегливості, вони розгублені, вони не можуть зрозуміти, чому ми до цього часу не зупинилися і продовжуємо виходити на мирний протест", – наголосила Тихановська.
Тим часом Євросоюз схвалить санкції проти Лукашенка, – ЗМІ
Про останні події у Білорусі: протести, страйки, що сколихнули країну, а також – заяви політиків читайте за посиланням.
Поділитися новиною