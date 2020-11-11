Комітет національного порятунку Вірменії: опозиція об'єдналась та вимагає відставки Пашиняна
У Єревані під час акції протесту 11 листопада представники опозиційних сил заявили про створення Комітету національного порятунку. Ідею підтримали вже 17 партій-опонентів чинного уряду Нікола Пашиняна.
Опозиція вважає, що уряд "продав" Карабах
Про створення комітету повідомив представник вірменської опозиційної партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян під час мітингу у центрі Єревану. Про це інформує Sputnik Вірменія.
До теми Азербайджан переміг у Карабаській війні, – Ільхам Алієв
Для порятунку Нагірного Карабаху, вважають опозиціонери, необхідно зробити три кроки.
Перший – створення Комітетут порятунку батьківщини, що ми вже зробили. Другий – негайно вимагати відставки Нікола Пашиняна і уряду. Третій – рятувати продані владою наші землі,
– сказав Сагателян.
Протести у Вірменії тривають з 10 листопада
Зазначимо, що протести проти припинення бойових дій у Нагірному Карабасі тривають у Вірменії ще з 10 листопада. Люди вважають, що уряд фактично капітулював у війні, віддавши землі Азербайджану. Під час мітингів і заворушень силовики затримали вже понад 130 людей.
Чому Нікол Пашинян підписав угоду щодо Карабаху?
Глава уряду Вірменії пояснив, що не мав іншого виходу, аніж підписати договір. В іншому випадку, могли б "впасти" важливі міста регіону: Степанакерт, Мартуні, Аскеран. У Нагірному Карабасі, зазначив Пашинян, був би колапс.
Поділитися новиною