У Єревані під час акції протесту 11 листопада представники опозиційних сил заявили про створення Комітету національного порятунку. Ідею підтримали вже 17 партій-опонентів чинного уряду Нікола Пашиняна.

Опозиція вважає, що уряд "продав" Карабах

Про створення комітету повідомив представник вірменської опозиційної партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян під час мітингу у центрі Єревану. Про це інформує Sputnik Вірменія.

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Для порятунку Нагірного Карабаху, вважають опозиціонери, необхідно зробити три кроки.

Перший – створення Комітетут порятунку батьківщини, що ми вже зробили. Другий – негайно вимагати відставки Нікола Пашиняна і уряду. Третій – рятувати продані владою наші землі,

– сказав Сагателян.

Протести у Вірменії тривають з 10 листопада

Зазначимо, що протести проти припинення бойових дій у Нагірному Карабасі тривають у Вірменії ще з 10 листопада. Люди вважають, що уряд фактично капітулював у війні, віддавши землі Азербайджану. Під час мітингів і заворушень силовики затримали вже понад 130 людей.

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