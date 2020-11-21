Опріснення морської води у Криму: скільки це коштуватиме Росії
На запитання – скільки коштує опріснювати морську воду в Криму – чиновники з півострова, підконтрольні Кремлю, відповідають, що це дуже дорого. Проте ізраїльські та українські експерти ствердили, що опріснена вода у Криму може бути дешевшою, ніж в інших державах.
Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".
Також у випуску:
Анексія Криму змінила оборонну стратегію країн Чорноморського регіону. Туреччина, Румунія, Болгарія і Грузія визначилися, як захистити власні кордони від російської агресії.
Нова президентка Молдови підтримала Україну, публічно заявивши, чий Крим.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
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