У державному бюджеті України – дефіцит. До кінця 2020 року уряд повинен знайти щонайменше 150 мільярдів гривень, аби забезпечити усі потреби населення. Однак оптимальних рішень цієї проблеми наразі немає.

Єдина пропозиція – вихід на зовнішній ринок і запозичення на єврооблігаціях. Про це в ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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"Оптимальних шляхів зараз немає. Із більш-менш нормальних – вихід на зовнішній ринок і запозичення по єврооблігаціях. Десь до 1 мільярда доларів ми можемо там взяти", – сказав експерт.

Він зауважив, що саме у теперішній час Україні дуже щастить, адже на світових ринках гарна ситуація та історичні максимуми.

В них так багато грошей, що вони готові їх давати навіть Україні. Попри те, що в нас співпраця з МВФ, але маленька сума можлива. Велика ні – там відразу постане тема МВФ,

– запевнив Фурса.

За словами банкіра, таке рішення – це шлях здорової людини. Все інше – це лише шлях запуску друкарського верстату, що може призвести до інфляції в країні.

Чи чекати інфляції

Фурса розповів, що у разі запуску друкарського верстату і курс в Україні буде іншим, і інфляція можлива. "Зараз інфляція, яка закладена у бюджеті – приблизно 7%. Вона виглядає надто великою. Ті прогнози, на яких будують бюджет на 2021 рік, вони надто оптимістичні. Ця дірка може бути значно більшою, ніж зараз є", – зазначив експерт.

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Він також зауважив, що у разі локдауну у 2021 році зупиниться імпорт, дрібна торгівля. Саме це і сприяє гривні і стримує її від падіння, тому ситуація залежить від пандемії.