Є ймовірність того, що продовжать дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування на окупованому Донбасі. Однак це залежить від переговорів у нормандському процесі.

Підготовка закону і його просування у Раді залежить від переговорів нормандського процесу. Про це глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Опція "продовжити" закон у нас завжди є на столі, вона нікуди не поділася,

– зауважив Корнієнко.

За словами політика, наразі сподіваються на зустріч радників "нормандської четвірки".

Що передбачає закон

Закон передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування на окупованих територіях набуде чинності тільки після виведення з України всіх російських найманців та їхньої техніки.

Лише після цього в ОРДЛО можна буде провести вибори.

Раніше Рада продовжила закон про особливий статус Донбасу до кінця 2020 року.

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