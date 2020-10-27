За інформацією ЗМІ, спалах коронавірусу, імовірно, виявили в Офісі Президента України. Під удар могли потрапити кілька заступників керівника органу Андрія Єрмака.

Що відомо про спалах коронавірусу в ОПУ

Про це повідомив телеграм-канал "УП. Off the record". Його з посиланням на джерела веде "Українська правда".

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Схоже, що в Офісі президента – спалах коронавірусу. Відразу у кількох заступників Єрмака підозрюють COVID-19,

– мовиться у дописі.

Більше деталей вони не оприлюднили. Наразі журналісти 24 каналу намагаються зв’язатися з Офісом Президента, аби ті або підтвердили, або спростували вищезазначену інформацію.

Цікаво, що раніше деякі ЗМІ писали про коронавірус у директора НАБУ Артема Ситника. І за повідомленнями все тих же ресурсів, цю інформацію всіляко замовчували у Бюро.

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Хто з українських політиків раніше хворів на коронавірус

За словами спікера Ради Дмитра Разумкова, недугу підхопили щонайменше 60 парламентарів. Тобто на коронавірус хворіє кожен восьмий нардеп.

Серед відомих прізвищ інфікувалися лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко, очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко та керівник "Слуги народу" Олександр Корнієнко. Усі вже одужали та повернулися до роботи.

Крім того, позитивні тести на COVID-19 здали позафракційна нардепка Ганна Скороход, "слуги народу" Роман Грищук, Данило Гетманцев і Жан Беленюк, а також очільниця партії "Голос" Кіра Рудик.

Першим депутатом, який захворів на коронавірус, був член депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов. Це відбулося ще на початку пандемії в березні 2020 року.