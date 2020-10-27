В ОПУ – імовірний спалах коронавірусу: хворобу підозрюють у кількох заступників Єрмака – ЗМІ
За інформацією ЗМІ, спалах коронавірусу, імовірно, виявили в Офісі Президента України. Під удар могли потрапити кілька заступників керівника органу Андрія Єрмака.
Що відомо про спалах коронавірусу в ОПУ
Про це повідомив телеграм-канал "УП. Off the record". Його з посиланням на джерела веде "Українська правда".
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Схоже, що в Офісі президента – спалах коронавірусу. Відразу у кількох заступників Єрмака підозрюють COVID-19,
– мовиться у дописі.
Більше деталей вони не оприлюднили. Наразі журналісти 24 каналу намагаються зв’язатися з Офісом Президента, аби ті або підтвердили, або спростували вищезазначену інформацію.
Цікаво, що раніше деякі ЗМІ писали про коронавірус у директора НАБУ Артема Ситника. І за повідомленнями все тих же ресурсів, цю інформацію всіляко замовчували у Бюро.
До речі Коронавірус у Кличка: політик вже не має симптомів
Хто з українських політиків раніше хворів на коронавірус
- За словами спікера Ради Дмитра Разумкова, недугу підхопили щонайменше 60 парламентарів. Тобто на коронавірус хворіє кожен восьмий нардеп.
- Серед відомих прізвищ інфікувалися лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко, очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко та керівник "Слуги народу" Олександр Корнієнко. Усі вже одужали та повернулися до роботи.
- Крім того, позитивні тести на COVID-19 здали позафракційна нардепка Ганна Скороход, "слуги народу" Роман Грищук, Данило Гетманцев і Жан Беленюк, а також очільниця партії "Голос" Кіра Рудик.
- Першим депутатом, який захворів на коронавірус, був член депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов. Це відбулося ще на початку пандемії в березні 2020 року.
- Коронавірус пережила і перша леді України Олена Зеленська. ЇЇ довелося госпіталізувати з двосторонньою пневмонією середнього ступеня важкості.