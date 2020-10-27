Середня ставка за іпотекою у вересні 2020 року опустилась нижче 13% річних. Про 10% – поки мова не йде. Найближчим часом банки враховуватимуть доходи всієї сім'ї позичальника під час видачі іпотеки.

Найближчим часом Нацбанк планує комплексну зміну законодавства. Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю LIGA.net.

Зверніть увагу Нацбанк зробив прогноз щодо інфляції, падіння ВВП і дефіциту бюджету у 2020 році

Що зміниться

Одна зі змін дасть можливість банкам враховувати доходи всієї сім'ї позичальника під час видачі йому іпотечного кредиту.

До речі Міністр економіки Ігор Петрашко ствердив, що 10% недостатньо, щоб іпотека стала масовою серед українців. Детальніше про це читайте тут.

Середня ставка іпотеки

Вона зазначила, що середня ставка по іпотеці у вересні 2020 року опустилася нижче 13% річних.

Так, ми поки що не говоримо про 10% – здебільшого це швидше номінальні ставки в перший рік. Але це вже не 15% і не 20%, як було в грудні 2019 року,

– ствердила Рожкова.

За її словами, попри те, що розвиток сегмента стримують законодавчі прогалини, іпотека однозначно стала доступнішою.