Про локдаун, вакцину від COVID-19, зокрема і російську, та виплати ФОПам – у програмі "6/9" з Артемом Овдієнком та Дарією Кудімовою говорив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Також нардеп розповів про досвід інших країн у боротьбі з коронавірусом. Детальніше – читайте на 24 каналі.

У попередній програмі Скалецька пояснила, чому в Європі більше хворих, ніж в Україні

Про російську вакцину від COVID-19

Російську вакцину дуже любить піарити партія ОПЗЖ, разом з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Вони її "впарюють" на всіх каналах.

Але з ОПЗЖ захворіло стільки людей на коронавірус, що мені здається, на них, можливо, росіяни цю вакцину і випробували. Однак вона не допомагає. Я б не дозволив виготовляти вакцину країні, яка досі виробляє "Ладу Пріору".

Офіційної можливості ввести російську вакцину на український ринок і її застосовувати – немає. Ми це впровадили в законі. Я впевнений, що офіційно – ні.

Про локдаун у січні

Робити карантин з 8 по 24 січня – це хоча б має якусь логіку.

Ви ходите з інкубаційним періодом десь до тижня. І потім ще приблизно 2 тижні. Робити карантин менше, ніж 2 тижні – це безглуздо. Те, що розповідав Степанов, що він розриває ланцюг карантином вихідного дня, то цим він тільки розриває ланцюг логіки. Це єдине, що впроваджував цей карантин вихідного дня.

Згідно зі звітом ВООЗ, ТРЦ, ресторани за рівнем безпеки передачі коронавірусу – значно менші, ніж громадський транспорт.

Влада боїться, – Железняк

Як впроваджували минулий локдаун: взяли все, що можна – і впровадили. Зараз влада боїться зробити різкі кроки. Адже якість і доцільність минулого локудану викликає питання.

Плюс карантин вихідного дня вже остаточно вбив довіру. Я думаю, що вони хотіли б закрити і громадський транспорт. Можливо, це було б логічно. Але люди, які відповідають за це рішення, бояться падіння рейтингів влади.

Про приклад інших країн

Бельгія – досить розвинута країна. Я розумію, як у цій країні впроваджували локдаун. У них кожен двадцятий, кого тестують, лише один має коронавірус. У нас – 34%, тобто більше ніж кожен третій. Про що це говорить? Що наша статистика не дає відповіді ні на що.

Ніхто не заперечує, що епідемія вирує, що ситуація погана, що нам треба щось робити. Як це робиться в інших країнах? Виходить міністр, а бажано і прем’єр-міністр, і головний санепідемлікар і говорять: "Шановні громадяни, у нас статистика показує, що через 2 тижні буде певна кількість хворих громадян, наприклад – вдвічі більша ніж зараз. І ми розуміємо, що через 2,5 тижні у нас не вистачатиме ліжок. Тому ми вимушено вас відправляємо з вашої роботи".

У нашого МОЗ з прогнозами склалося гірше ніж у деяких синоптиків. Тому що у нас 30 листопада міністр охорони здоров'я казав, що ми скасовуємо карантин вихідного дня, бо він не спрацював. Потім, напевно, прийшов до прем'єр-міністра і президента, які його "посварили". І 2 грудня він заявив, що карантин вихідного дня дав результат.

Виплати ФОПам

Чи достатня сума у 8 тисяч гривень? Давайте скажемо відверто – правда посередині. Щоб відкрити кав'ярню, це буде коштувати мінімум 100 тисяч гривень, також треба взяти до уваги обслуговування.

І тут вам говорять: "Пробач, ти місяць не можеш працювати, але тримай 8 тисяч гривень. Можливо". Вам говорять, що хочуть вас закривати, а коли відкриють – не знають. Нічого точного при цій владі не буває.

Якби був вибір, що держава може дати 8, 16 чи 30 тисяч гривень, то зараз ми могли б це обговорити. Якби на дороги не закатали 30 мільярдів – то кожному ФОПу могли б видати не 8 тисяч гривень, а по 32 тисяч. Чи достатньо 8 тисяч гривень? Мені б хотілося, сказати як опозиційному політику, що ні, треба більше – але добре, якби ми їх змусили дати хоча б ці 8 тисяч гривень.

Ці 8 тисяч гривень влада може виплатити лише в цьому 2020 році, так прописано в законі. Головне, щоб вони встигли ще ці гроші знайти, бо в бюджеті – діра.

Більше – дивіться у відео програми.