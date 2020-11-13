Партія "Опозиційна платформа – За життя" не підтримує Бориса Філатова на пост мера Дніпра, а інформація про підтримку, озвучена раніше керівником Дніпровської міського осередку ОПЗЖ, депутатом міськради Сергієм Нікітіним є фейком.

Про це заявив співголова ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Ми не приймали такого рішення. Міська організація такого рішення не приймала. Обласна – не приймала. Дійсно, Нікітін, який є членом нашої партії, висловив таку думку. Однак сьогодні, я сподіваюся, він його вже поміняв. І ніхто не має права від імені партії робити подібні заяви. Тому все це фейк. І розганяються такі новини – фейк,

– підкреслив у своєму відеозверненні Вадим Рабинович.

Раніше, інформацію про підтримку Філатова ОПЗЖ поширювали ЗМІ, підконтрольні мерії Дніпра. Як відомо, партія "Опозиційна платформа – За життя" негативно ставиться до діяльності Бориса Філатова на посаді мера Дніпра, і є його ідеологічним противником.