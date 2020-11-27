У російському Оренбурзі чоловік випадково підпалив себе в ліфті й ледь не згорів живцем. Він втратив свідомість, перебуваючи в закритому ліфті, що продовжував рухатися.

Чоловік, який ледь не згорів у ліфті, потрапив в об'єктив камер спостереження. Про це пише місцеве видання "Оренбург медіа".

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На самому початку відео чоловік зайшов у ліфт з сигаретою та стаканом прозорої суміші. Імовірно, у стакані був налитий алкоголь, але це лише припущення.

Тоді чоловік для чогось підпалив суміш, проливши частину на себе. Одразу ж зайнялась його куртка й та частина суміші, що пролилась на підлогу.

Хлопець, який влаштував пожежу в ліфті, скинув з себе куртку, яка продовжувала горіти. Він намагався загасити вогонь, але втратив свідомість і повалився на підлогу.

Після цього ліфт прибув на вказаний поверх і зупинився. Через декілька секунд чоловік прийшов до тями й зміг вибігти з ліфта, за собою він потягнув і куртку, що продовжувала горіти. Коли він виходив, його штани горіли. Яка його подальша доля – невідомо.

У Росії чоловік підпалив себе в ліфті: дивіться відео (обережно, не для людей зі слабкими нервами! 18+)