Разом зі стартом нового телевізійного сезону у багатьох українців виникає бажання поміняти старий телевізор на новенький "смарт" з більшою діагоналлю і кращою якістю картинки. Чудова можливість для цього з'явиться вже в жовтні, коли стартують продажі оновленої лінійки надійних та якісних смарт-телевізорів.

Новий модельний ряд смарт-телевізорів випускає торгова марка ERGO, добре відома українському споживачеві вже майже два десятиліття. Цей бренд розпочинає продаж новинок з діагоналями від невеликих 24-х до значних 65-ти дюймів. Кожна модель оновленої лінійки 2020 року забезпечує найвищу якість зображення, а також вирізняється привабливим дизайном, зручністю у використанні й надійністю.

Нові моделі смарт-телевізорів ERGO перевершують конкурентів за багатьма параметрами. Головна їхня перевага – відмінна якість зображення. Її забезпечують передові матриці від провідних світових виробників. Такі ж матриці встановлюють у свої моделі топові торгові марки. Саме правильний вибір матриці забезпечує зображення найвищої якості з дуже яскравою, контрастною картинкою, яка відрізняється гранично глибокими й насиченими кольорами. Крім того, дивитися такий телевізор можна під будь-яким кутом з будь-якого місця в кімнаті. Ще одна перевага сучасних матриць – підтримка роздільної здатності 4К формату UltraHD й видиме поліпшення деталізації. Зображення виходить чітким і разом з тим плавним, адже користувач не розрізняє окремих точок, з яких складається картинка.

Швидку й стабільну роботу меню та всіх смарт-функцій забезпечує оболонка власної розробки бренду на основі операційної системи Android 9. Для максимальної зручності користувачів зі стартової сторінки можна отримати прямий доступ до більшості популярних функцій і сервісів на зразок онлайн-кінотеатру Megogo. Крім того, запустити сервіс Megogo можна також за допомогою спеціально призначеної кнопки на пульті.

Стильний безрамковий дизайн нових телевізорів ERGO модельного ряду 2020 року робить їх справжньою окрасою будь-якого інтер'єру. Моделі навіть з максимальними діагоналями тонкі, легкі й витончені, що дозволяє економити простір в приміщенні, а також вішати новинки практично на будь-яку стіну.

Максимальну увагу виробники приділили як зовнішній привабливості й функціоналу, так і надійності нових телевізорів. Бренд ERGO повністю впевнений в якості своєї продукції й тому дає розширену трирічну гарантію на свої телевізори оновленого модельного ряду 2020 року.