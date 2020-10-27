Після несподіваного потепління й настання бабиного літа в другій половині жовтня в Україну йде сезонне похолодання. Останнім теплим днем буде 29 жовтня, а вже з 30 жовтня почне відчутно холодати й частину України накриють дощі.

Протягом 31 жовтня – 1 листопада дощі накриють всю територію України, а похолодає ще більше. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр. Зверніть увагу Дощі, сніги та морози: синоптики розповіли, якою буде погода у листопаді Прогноз щодо похолодання в найближчі дні 28 жовтня – поки досі сонячно й тепло, без опадів. Темпаратура повітря на всій території країни в межах +13...+19 градусів.

– поки досі сонячно й тепло, без опадів. Темпаратура повітря на всій території країни в межах +13...+19 градусів. 29 жовтня – досі тепло в межах +13...+19 градусів, але на всій території держави можливі незначні опади. У Криму протягом дня відчутно дощитиме.

– досі тепло в межах +13...+19 градусів, але на всій території держави можливі незначні опади. У Криму протягом дня відчутно дощитиме. 30 жовтня – дощі накриють захід і північ, де температура опуститься до +10...+14 градусів. На півдні й крайньому сході також дощі. У центрі, на півдні й сході температура в межах +13...+19 градусів.

– дощі накриють захід і північ, де температура опуститься до +10...+14 градусів. На півдні й крайньому сході також дощі. У центрі, на півдні й сході температура в межах +13...+19 градусів. 31 жовтня – сильні опади накриють всю Україну. На заході, півночі й у центрі похолодає ще дужче – до +7...+10 градусів. На сході й півдні теж похолодає, але не так сильно – +10...+15 градусів.

– сильні опади накриють всю Україну. На заході, півночі й у центрі похолодає ще дужче – до +7...+10 градусів. На сході й півдні теж похолодає, але не так сильно – +10...+15 градусів. 1 листопада – досі триватимуть проливні дощі на всій території. Лише на півдні й у Луганській області температура повітря підійматиметься вище за позначку в +10 градусів.

Різке похолодання – прогноз на 1 листопада / Укргідрометцентр