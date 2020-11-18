Президент України Володимир Зеленський привітав українських військових з професійним святом – Днем сержанта Збройних Сил України. Він зазначив, що сержантський корпус є основою української армії.

Також глава держави наголосив про зразкове виконання завдань. Привітання опублікували на офіційній сторінці президента.

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"Сержантський корпус є основою сучасного українського війська, опорою для командирів та зразком у виконанні поставлених завдань", – йдеться у привітанні президента.

Глава країни наголосив про ключову роль сержантів та старшин, яку вони відіграють у підготовці воїнів, а також, коли захищають українську землю від російського агресора.

Українські сержанти щоденно демонструють кращі командирські якості та на власному прикладі доводять свою високу бойову майстерність, відвагу та особливу організаторську роль у житті військових колективів,

– пише на сайті президента.

Дякую за стійкість і героїзм, – Зеленський

Зеленський також подякував сержантському корпусу за стійкість і героїзм, які проявляють під час захисту країни. І згадав воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України.

"Дякую сержантам та старшинам, які перебувають у запасі й проходять службу у військовому резерві за готовність у разі загрози поповнити бойові підрозділи", – додав він.