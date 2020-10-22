Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська назвала основні причини того, чому білоруський народ вийшов із протестами на вулиці. За її словами, на ситуацію вплинули втрата владою інтернету та нахабне ставлення до людей із боку влади, зокрема у період епідемії коронавірус.

Людей у Білорусі ніхто не слухав і не чув

Про це політикиня розповіла у коментарі ютьюб-каналу "А поговорить". Вона підкреслила, люди в Білорусі упродовж тривалого часу не відігравали жодної ролі щодо зміни політичної ситуації в країні.

Актуально Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео

"Хто нас слухав? Ніхто! Купка чиновників, що сиділи там і все вирішували – натомість люди виконували. Навіщо цікавитися політикою, якщо ти нічого там не вирішуєш!?", – наголосила політикиня.

Влада не звертала увагу на інтернет

На думку Тихановської, одна з головних причин протестів, – влада проґавила інтернет.

Вони так і залишилися в тих 90-х, 2000-х, де центральне телебачення створювало порядок денний. І всі бачили та вірили тому, що показували по телевізору. А тут настав інтернет, і вони не помітили, що почали з’являтися люди, які відкрито говорять про проблеми та корупцію,

– зауважила колишня кандидатка в президенти.

Вона вважає, що, мабуть, на це білоруська влада одразу закривала очі та не думала, що такий викид вийде.

Коронавірус і "хамське ставлення" з боку чиновників

Тихановська зазначила, що люди на початку епідемії побачили, що білоруси не означають нічого для влади.

"В той момент, коли потрібно було об’єднуватися та допомагати лікарям, керівництво держави, зі свого боку, махнуло на все рукою та кинуло людей на барикади з ковідом. І жодної допомоги не запропонували", – підкреслила Тихановська.

У підсумку, каже вона, люди самі почали допомагати лікарям – купляли маски, збирали гроші на апарати штучної вентиляції легенів, створили фонди, що займалися закупівлею необхідних для боротьби з COVID-19 товарів.

"Люди почали розуміти, що ми і самі даємо собі раду. Натомість влада їх тут кинула та вони відчули наплювацьке ставлення з її боку", – зауважила політикиня.

Зверніть увагу Я лиш озвучила волю народу, – Тихановська про свій ультиматум Лукашенку

Країну не потрібно було закривати на карантин

За словами Тихановської, в Білорусі не оголосили епідемію (мається на увазі не закрили на карантин – 24 канал), і вона таке рішення тодішнього президента підтримує.

"Насправді особисто я розуміла, що в нашій країні цього не потрібно. Тому що ми настільки є, так би мовити, економічно нестабільними, що, якби ми ще оголосили епідемію та залишили людей закритими в домівках, не випускаючи на роботу, то дуже швидко б економіка взагалі впала", – підкреслила вона.

Але все змінює "хамське ставлення" з боку влади та Лукашенка зокрема.

Коли нам з екранів телевізора кажуть, що коронавірусу немає. І це його, що вже стало мемами, – лікуйтеся горілкою, трактори, намордники (так він називає маски). А про першу померлу людину він заявив: "А що він хотів – зі стількома болячками поперся на ту вулицю". Це що таке? Ти, президент, і кажеш таке з екранів телевізорів щодо своїх людей,

– обурилася Тихановська.

Вона вважає, що Лукашенкові слід було заявити таке: "У нас в країні – ковід, і давайте всі разом із цим боротися. Ми не можемо закрити країну. Але ми можемо допомогти всім і кожному. Тож давайте як народ це пройдемо разом".

За її словами, самопроголошений президент настільки відірвався від реальності та йому настільки наплювати на білорусів, що він вважає за доречне жартувати на цю тему.

До теми Горілка, сауна і трактор: Лукашенко сказав, як лікувати коронавірус

Вплинула і виборча кампанія

Тихановська зауважила, що людей вивели на вулиці й події на початку виборчої кампанії. Тоді Лукашенко почав один за одним видаляти кандидатів із перегонів. А щодо ініціатив з підрахунку голосів, які почали з’являтися, то тоді він не вирів, що таке взагалі може бути.

Він настільки не розумів чим дихає його народ, чим живуть білоруси. Я більш ніж упевнена, що це для нього також було шоком, що сталося. Він ніколи не міг би подумати, що білоруси скажуть своє "Я",

– констатувала вона.