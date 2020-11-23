24 канал шукає героїв для матеріалу, чиї сім'ї особисто зіштовхнулися з прикладом надлюдської жорстокості радянського режиму – Голодомором.

Попри переконання СРСР та російських істориків, Голодомор в Україні не був випадковим явищем. "Смерть через голод" стала наслідком цілеспрямованого терору голодом, тобто геноцидом.

Ми хочемо нагадати всій Україні про жахливі події 1932 – 1933 років, які назавжди залишаться чорною плямою у нашій історії. Для цього нам необхідна допомога наших читачів. Якщо ваші близькі чи знайомі пережили тортури радянської влади 1932 – 1933 років, і готові поділитися своєю особистою історією – пишіть нам.

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